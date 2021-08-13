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برشلونة مدين لميسي بعشرات الملايين

13/8/2021-|آخر تحديث: 13/8/202110:31 PM (مكة المكرمة)

بعد أيام من الرحيل المؤلم للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة الذي قضى معه أكثر من 20 عاما، أظهر تقرير صحفي أن اللاعب الذي تعاقد مع باريس سان جيرمان يدين النادي الكتالوني بعشرات الملايين.

وكشفت صحيفة "سبورت" (Sport) المقربة من "البرسا" أن ميسي يدين برشلونة بـ 52 مليون يورو، والتي تمثل قيمة الرواتب التي اتفق مع النادي على تأجيلها بسبب أزمة كورونا.

وخلال الفترة التي توقفت فيها مباريات الكرة بداية جائحة كورونا، اجتمع الرئيس السابق لبرشلونة جوسيب ماريا بارتوميو مع لاعبي الفريق واتفق معهم على تأجيل جزء من رواتبهم لمساعدة النادي على مواجهة الأزمة.

وأوضحت الصحيفة أن نصيب ميسي من الرواتب المتأخرة هو 52 مليون يورو، وسيكون على النادي الآن التوصل لاتفاق مع ممثلي النجم الأرجنتيني على جدولة هذا المبلغ الضخم. وأشارت إلى أن الاتفاق قد يتضمن تسديد المبلغ على دفعات حتى نهاية العام المقبل.

وغادر ميسي برشلونة بعد فشل الفريق في تجسيد اتفاق لتمديد العقد توصل إليه الطرفان بسبب قيود رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وترك النجم الأرجنتيني برشلونة بعد تسجيل 672 هدفا، وهو رقم قياسي بالنادي. كما ساعده في الفوز بكأس الملك 7 مرات وكأس العالم للأندية 3 ثلاث مرات.

المصدر : مواقع إلكترونية

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