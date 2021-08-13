قميص ميسي مع سان جيرمان يجتاح عالم كرة القدم.. بيع 832 ألفا وأرباح بعشرات ملايين الدولارات خلال 24 ساعة

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقما قياسيا جديدا في عالم كرة القدم، إذ أصبح أكثر لاعب -في التاريخ- يُباع قميصه خلال 24 ساعة، كما حقق أعلى ربح من بيع الأدوات الرياضية خلال الساعات نفسها.

وبحسب مواقع إلكترونية متخصصة، فإن سان جيرمان باع أكثر من 832 ألف قميص لميسي خلال 24 ساعة.

وفي حال بيع القميص الواحد، بـ106 يوروهات -سعره في المتاجر الإلكترونية- يعني أن المبلغ الإجمالي يصل إلى أكثر من 88 مليون يورو.

أما إذا بيع القميص -بحسب سعر المتاجر العادية- مقابل 160 يورو، يعني أن المبلغ الإجمالي وصل إلى 133 مليون يورو.

ويقول متخصصون في هذا المجال، إن النسبة التي يتقاضاها النادي من بيع القمصان قد تصل إلى 10%، أي أن النادي الباريسي حصل في يوم واحد على أكثر من 10 ملايين يورو من بيع قمصان ميسي.

يذكر أن راتب ميسي السنوي مع الفريق الباريسي يصل إلى 35 مليون يورو.