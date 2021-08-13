البث الحي
كرة قدم

قميص ميسي مع سان جيرمان يجتاح عالم كرة القدم.. بيع 832 ألفا وأرباح بعشرات ملايين الدولارات خلال 24 ساعة

أكثر من 832 ألف قميص لميسي بيعت في غضون 24 ساعة (رويترز)
أكثر من 832 ألف قميص لميسي بيعت في غضون 24 ساعة (رويترز)
13/8/2021

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقما قياسيا جديدا في عالم كرة القدم، إذ أصبح أكثر لاعب -في التاريخ- يُباع قميصه خلال 24 ساعة، كما حقق أعلى ربح من بيع الأدوات الرياضية خلال الساعات نفسها.

وبحسب مواقع إلكترونية متخصصة، فإن سان جيرمان باع أكثر من 832 ألف قميص لميسي خلال 24 ساعة.

وفي حال بيع القميص الواحد، بـ106 يوروهات -سعره في المتاجر الإلكترونية- يعني أن المبلغ الإجمالي يصل إلى أكثر من 88 مليون يورو.

أما إذا بيع القميص -بحسب سعر المتاجر العادية- مقابل 160 يورو، يعني أن المبلغ الإجمالي وصل إلى 133 مليون يورو.

ويقول متخصصون في هذا المجال، إن النسبة التي يتقاضاها النادي من بيع القمصان قد تصل إلى 10%، أي أن النادي الباريسي حصل في يوم واحد على أكثر من 10 ملايين يورو من بيع قمصان ميسي.

يذكر أن راتب ميسي السنوي مع الفريق الباريسي يصل إلى 35 مليون يورو.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

برشلونة مدين لميسي بعشرات الملايين

بعد أيام من الرحيل المؤلم للنجم الأرحنتيني ليونيل ميسي من برشلونة الذي قضى معه أكثر من 20 عاما، أظهر تقرير صحفي أن اللاعب الذي تعاقد مع سان جيرمان يدين النادي الكتالوني بعشرات الملايين.

13/8/2021

تيباس يؤكد أن برشلونة كان يمكنه الاحتفاظ بميسي ويقر بتضرر الدوري الإسباني برحيل رونالدو ونيمار

أقر رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس بأن المسابقة “تضررت” بخسارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكنه ألقى اللوم على إدارة برشلونة وهاجمها، مؤكدا أنها كانت تستطيع الحفاظ على ميسي.

12/8/2021

تعرف على الآثار الفنية لرحيل ميسي عن برشلونة

قبل يومين من ظهوره في الليغا دون قائده وهدافه التاريخي ليونيل ميسي، يترقب الجميع مدى تأثير رحيل النجم الأرجنتيني على برشلونة الإسباني، ونستعرض التأثير المتوقع من خلال آراء بعض المدربين وخبراء اللعبة.

12/8/2021

ارتفاع هائل في شعبية باريس سان جيرمان على مواقع التواصل بعد انتقال ليونيل ميسي

زادت صفقة انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، شعبية النادي الفرنسي على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ضخم، وذلك بسبب القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها أسطورة برشلونة السابق.

12/8/2021
المزيد من كرة قدم

ريال مدريد ينسحب من الدوري الإسباني وينضم إلى البريميرليغ.. هل يتحقق حلم فلورنتينو بيريز؟

رئيس ريال مدريد في صراع جديد مع رابطة الدوري الإسباني (وكالة الأناضول)

فوز تاريخي لبرينتفورد على أرسنال في البريميرليغ

هي المرة الأولى منذ 45 عاما التي يخسر فيها أرسنال مباراته الافتتاحية في الدوري الإنجليزي ضد فريق صاعد إلى الدرجة الأولى (غيتي)

مصادفات التاريخ.. انضم لسان جيرمان تفز بكأس العالم

هل يفعلها ميسي ويتوج مسيرته الكروية المظفرة بلقب مونديال قطر 2022 (رويترز)

البلجيكي لوكاكو أغلى لاعب في التاريخ

رسوم الانتقال التراكيمة للوكاكو بلغت 327.5 مليون يورو (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

رقص وغناء على رؤوس الضحايا.. كيف حرقت ونكلت قوات النظام السوري بجثث المعتقلين السوريين؟

(الجزيرة)

طالبان على مشارف كابل.. الغربيون يحزمون حقائبهم وأميركا تقرر إتلاف مواد حساسة بسفارتها

طالبان أحكمت سيطرتها على 17 ولاية أفغانية (الأوروبية)
logo

من مخبئه المجهول.. كيف يخطط سيف الإسلام القذافي لاستعادة عرش ليبيا؟

الأفغان المتعاونون.. واشنطن تبحث عن دول مضيفة وتعهد كندي فرنسي باستقبال الآلاف

أحد المتعاونين الأفغان مع القوات الأميركية (غيتي)