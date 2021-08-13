فاران انضم لمانشستر يونايتد مع وقف التنفيذ

لن يتمكن رافاييل فاران من المشاركة مع مانشستر يونايتد في مباراته الافتتاحية للموسم الجديد بالدوري الإنجليزي لكرة القدم أمام ليدز يونايتد.

ولكن أولي غونار سولشاير، مدرب الفريق، قال إن انتقال اللاعب من ريال مدريد سينتهي قريبا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" (BA MEDIA) أن "المانيو"، أكمل التعاقد مع توم هيتون وجادون سانشو، وأعلن النادي في 27 الشهر الماضي أنه أبرم اتفاقية مع ريال مدريد لانتقال فاران (28 عاما).

وأبدى مانشستر يونايتد إعجابه بفاران منذ أن كان السير أليكس فيرغسون مدربا للفريق، ولكن كان عليه الانتظار لوقت أطول لرؤيته يرتدي ملابس الفريق، وذلك رغم إعلان النادي أنه توصل لاتفاق مع ريال مدريد.

ويتعين على فاران أن يحصل على تأشيرة ودخول الحجر الصحي، قبل أن يخضع للفحص الطبي بالنادي الإنجليزي، الذي يتعين عليه أن يسجل اللاعب قبل منتصف اليوم إذا أراد أن يدفع به أمام ليدز غدا السبت.

وقال سولشاير، "لم يتدرب معنا، وحتى الآن بعض التفاصيل غير الضرورية تحتاج لوقت أطول".

وأضاف " أشياء تحدث وأخرى تحتاج لبعض الوقت، ولسوء الحظ فإن العزل هو ما يؤخر الأمور".

وأكد "لم تنته الصفقة بنسبة 100%.. لا يمكنني القول إنه سيشارك غدا، على الأرجح يمكنني قول إنه لن يشارك غدا لأنه لم يتدرب معنا".

وبسؤاله عن سبب التأجيل وعما إذا كان هناك أي قلق من شأنه عدم إكمال الصفقة، قال سولشاير "دائما ما تحدث بعض الأشياء الصغيرة".

وأضاف "ولكن التأجيل الأكبر بسبب العزل والحجر الصحي، بالطبع. هو في مانشستر حاليا. ستنتهي الأمور قريبا".

و بينما، لن يكون فاران متاحا لمباراة الغد، يمكن لعشاق مانشستر يونايتد أن يشاهدوا جادون سانشو، الذي تعاقد معه النادي مقابل 100 مليون دولار، رغم أن المرض عطل أسبوعه الأول في التدريبات مع ناديه الجديد.

وقال سولشاير "بالتأكيد سيشارك جادون. تدرب بشكل جيد لمدة أسبوع.. لسوء الحظ كان مريضا بعد إجازته، ولم يشارك معنا في المران لعدة أيام".

وسيظل مستقبل الفرنسي بول بوغبا من بين النقاط الرئيسية للمناقشة، حيث إن عقده ينتهي الصيف المقبل.

وقال سولشاير "إنه لاعب بمانشستر يونايتد، ما زال يتبقى في عقده موسم. تم الحديث والكتابة عن ذلك كثيرا. كل محادثة وحوار خضته مع بول كان إيجابيا". وأيضا دخل مواطنه أنتوني مارسيال دائرة التكهنات، حيث ارتبط اسم إنتر بضم اللاعب صاحب الـ25 عاما بعد بيع روميلو لوكاكو لتشيلسي.