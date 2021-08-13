أقر رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس بأن المسابقة "تضررت" بخسارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكنه ألقى اللوم على إدارة برشلونة وهاجمها بشدة، مؤكدا أنها كانت تستطيع الإبقاء على ميسي.

وأبرمت الرابطة صفقة بقيمة 3.2 مليارات دولار مع شركة كابيتال بارتنرز (CVC) الاستشارية للأسهم الخاصة والاستثمار، حيث تحصل الشركة على نسبة 10% من الأعمال التجارية لبطولة الدوري.

في المقابل، سيتم تخصيص نسبة 90% المتبقية لدعم الأندية التي تعاني من أزمات مالية على مستوى الدوري الممتاز والدرجة الثانية، وذلك في الوقت الذي عصفت فيه أزمة فيروس كورونا المستجد بالكرة الإسبانية.

وعارض العملاقان ريال مدريد وبرشلونة الاقتراح، في حين شدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم أمس الأربعاء على أنه "غير قانوني تماما".

ويرى ريال مدريد وبرشلونة أن الصفقة ستؤثر على الحقوق السمعية والبصرية لجميع الأندية على مدى 50 عاما المقبلة، في الوقت الذي يهدد فيه النادي الملكي باتخاذ إجراءات قانونية ضد رابطة الدوري الإسباني ورئيسها تيباس لعدم استشارته في الأمر بالشكل المناسب.

ومع ذلك، فإن الصفقة ستمضي قدما كما هو مخطط لها، بعد أن صوتت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة لصالحها اليوم الخميس، رغم أن برشلونة والريال كانا ضمن 4 أندية آثرت الانسحاب من الاتفاقية.

برشلونة كان يمكنه الاحتفاظ بميسي

وفي حديثه بعد تمرير الاقتراح، أكد تيباس أنه كان من الممكن أن يحتفظ برشلونة بميسي -الذي انضم الآن إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر- لو كانا أبرما اتفاقا.

وأوضح تيباس أنه "لا أعرف بالضبط ما الذي يفعله برشلونة لخفض فاتورة رواتبه، فبأموال كابيتال بارتنرز كان سيحصل على حوالي 40 مليون يورو إضافية".

وأضاف تيباس "كان من الممكن أن يبقي ميسي، أو غيره، ويصبح برشلونة أكثر تنافسية. لقد تضررنا من مغادرة ميسي بالتأكيد، لكن لا يوجد بند في أي صفقة تلفزيونية تجعلنا نحصل على أموال أقل من دون ميسي، رغم أن ذلك ربما يضر الشركات التي تتطلع لإضافة مشتركين ومشجعين لأكبر الأندية".

وتابع "في الدوري الإسباني، أردنا دائما أن يكون لدينا أفضل اللاعبين، لكن بعد ذلك غادر كريستيانو رونالدو ونيمار وغادر ميسي الآن".

وأشار رئيس رابطة الدوري الإسباني "أود أن أقول إن الأمر ربما كان مؤلما للغاية لأن رئيس برشلونة ظل يقول طوال شهر كامل أن كل شيء يسير على ما يرام، وفجأة، بعد ظهر أحد الأيام، انهارت الصفقة بأكملها".

وقال "لذلك من العار الحقيقي ترك ميسي، لكننا عملنا كثيرا لضمان ألا تنخفض قيمتنا في حقوق البث".

وختتم تيباس حديثه قائلا "أنا مقتنع بأن مشجعي برشلونة في إسبانيا سيواصلون مشاهدة فريقهم، سواء كان ميسي يلعب معهم أو لا".