البث الحي
كرة قدم

بث مجاني لمباريات الدوري الإيطالي

13/8/2021

قالت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم -اليوم الجمعة- إنها وافقت على بث بعض مباريات بطولة الدوري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر موقع يوتيوب، وذلك بعد تعثر مفاوضات بيع حقوق البث الخاصة بالبطولة إلى أي من الشبكات التلفزيونية في المنطقة.

وتسعى الرابطة منذ عدة أشهر إلى إبرام صفقة لبيع حقوق بث مباريات الدوري -في المواسم الثلاثة المقبلة- بالمنطقة.

وعقب مؤتمر بتقنية الفيديو قالت الرابطة -في بيان- إنها "قررت المضي قدما في إنشاء قناة ناطقة بالعربية عبر منصة يوتيوب".

وأضاف البيان "ستبث القناة 5 مباريات في كل جولة من جولات الدوري وسيقتصر البث على المنطقة المذكورة".

وقالت مصادر قريبة من هذا الشأن إن أندية الدوري الإيطالي وافقت على بث المباريات عبر يوتيوب لمدة عام وإن هذا البث سيتوقف إذا تم التوصل لاتفاق لبيع حقوق البث في المنطقة.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

ريال مدريد ينسحب من الدوري الإسباني وينضم إلى البريميرليغ.. هل يتحقق حلم فلورنتينو بيريز؟

رئيس ريال مدريد في صراع جديد مع رابطة الدوري الإسباني (وكالة الأناضول)

فوز تاريخي لبرينتفورد على أرسنال في البريميرليغ

هي المرة الأولى منذ 45 عاما التي يخسر فيها أرسنال مباراته الافتتاحية في الدوري الإنجليزي ضد فريق صاعد إلى الدرجة الأولى (غيتي)

مصادفات التاريخ.. انضم لسان جيرمان تفز بكأس العالم

هل يفعلها ميسي ويتوج مسيرته الكروية المظفرة بلقب مونديال قطر 2022 (رويترز)

البلجيكي لوكاكو أغلى لاعب في التاريخ

رسوم الانتقال التراكيمة للوكاكو بلغت 327.5 مليون يورو (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

رقص وغناء على رؤوس الضحايا.. كيف حرقت ونكلت قوات النظام السوري بجثث المعتقلين السوريين؟

(الجزيرة)

طالبان على مشارف كابل.. الغربيون يحزمون حقائبهم وأميركا تقرر إتلاف مواد حساسة بسفارتها

طالبان أحكمت سيطرتها على 17 ولاية أفغانية (الأوروبية)
logo

من مخبئه المجهول.. كيف يخطط سيف الإسلام القذافي لاستعادة عرش ليبيا؟

الأفغان المتعاونون.. واشنطن تبحث عن دول مضيفة وتعهد كندي فرنسي باستقبال الآلاف

أحد المتعاونين الأفغان مع القوات الأميركية (غيتي)