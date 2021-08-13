بث مجاني لمباريات الدوري الإيطالي

قالت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم -اليوم الجمعة- إنها وافقت على بث بعض مباريات بطولة الدوري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر موقع يوتيوب، وذلك بعد تعثر مفاوضات بيع حقوق البث الخاصة بالبطولة إلى أي من الشبكات التلفزيونية في المنطقة.

وتسعى الرابطة منذ عدة أشهر إلى إبرام صفقة لبيع حقوق بث مباريات الدوري -في المواسم الثلاثة المقبلة- بالمنطقة.

وعقب مؤتمر بتقنية الفيديو قالت الرابطة -في بيان- إنها "قررت المضي قدما في إنشاء قناة ناطقة بالعربية عبر منصة يوتيوب".

وأضاف البيان "ستبث القناة 5 مباريات في كل جولة من جولات الدوري وسيقتصر البث على المنطقة المذكورة".

وقالت مصادر قريبة من هذا الشأن إن أندية الدوري الإيطالي وافقت على بث المباريات عبر يوتيوب لمدة عام وإن هذا البث سيتوقف إذا تم التوصل لاتفاق لبيع حقوق البث في المنطقة.