الوزن والمهارة والثقة.. ماذا تغير في لوكاكو العائد إلى الدوري الإنجليزي؟

يعد روميلو لوكاكو وجها مألوفا لجماهير الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن المهاجم العائد إلى تشلسي مقابل نحو 134 مليون دولار لم يعد اللاعب الذي رحل عن إنجلترا قبل عامين، وذلك باعترافه الشخصي.

وقال لوكاكو في مايو/أيار الماضي "إيطاليا أوصلتني إلى درجة أخرى. لم أكن بهذه القوة من قبل. وصلت إلى درجة مختلفة على الجانبين البدني والذهني".

ووصل المهاجم البلجيكي إلى ذروة مستواه خلال عامين مع إنتر ميلان بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، وقاد الفريق إلى لقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11 عاما الموسم الماضي.

وفي إيطاليا أصبح أحد أبرز الهدافين في أوروبا، كما طور إمكاناته كصانع للأهداف وقائد.

وقد أصر أنطونيو كونتي على التعاقد مع لوكاكو عند توليه مسؤولية تدريب إنتر عام 2019، ووصل اللاعب في صفقة قياسية للنادي قدرت بنحو 100 مليون دولار.

وأبلغ لوكاكو شبكة "سكاي سبورتس" في أبريل/نيسان الماضي "تحدثنا عن الدوري الإنجليزي وأنه الأقوى من الناحية البدنية، لكن تدريباتنا ليس لها أي مثيل. نحن في أفضل حالة بدنية".

وقام اللاعب بتغيير عادات طعامه وأصبح أنحف وترك بصمته على الفور بتسجيل 10 أهداف في أول 13 مباراة له بالدوري الإيطالي ليعادل رقم إستفان نيرس القياسي والذي صمد لمدة 71 عاما كأفضل بداية للاعب جديد مع إنتر. لكن رغم كل ذلك لم يكن يضمن مكانه في التشكيلة.

وقال لوكاكو في تصريحات سابقة "كونتي أبلغني بشكل صارم: ‬إذا لم تجتهد في التدريبات فلن تلعب، من المهم أن تعلم كيفية اللعب وظهرك للمرمى‬".

وأضاف "من المهم أن تقابل الأشخاص الذين يبلغونك بالحقيقة لمساعدتك على التطور".

وبنهاية موسم 2019-2020 عادل لوكاكو رقم البرازيلي رونالدو القياسي بإحراز 34 هدفا بموسمه الأول مع إنتر في جميع المسابقات، وقاد الفريق للمركز الثاني بالدوري والوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي.

ولد من جديد

الموسم الثاني، أتت شراكة لوكاكو مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بثمارها إذ نال إنتر لقب الدوري.

وأحرز اللاعب البالغ 28 عاما 24 هدفا بالدوري، واختير أفضل لاعب في البطولة، لكن التطور الأبرز كان صناعته 10 أهداف ولم يتفوق عليه سوى روسلان مالينوفسكي لاعب أتلانتا.

وقال كونتي "أتذكر أن العديد من الأشخاص لم يتقبلوا التعاقد مع لوكاكو وتحدثوا عن أن إمكاناته مبالغ فيها. دائما ما كنت أقول إنه جاء بإمكانات كبيرة ولو اجتهد في التدريب فسيحقق أشياء استثنائية. لوكاكو تطور بشكل استثنائي ويمكنه فعل المزيد".

وقال كارل-هاينز رومينيغه مهاجم إنتر السابق "إنه لا يعتمد فقط على قوته البدنية. لوكاكو يملك المهارة التي لم يبرزها كثيرا في مانشستر. نشعر أنه ولد من جديد في إنتر".

وسيفتقد إنتر بشدة مهاجمه الذي وصل ذروة مستواه في إيطاليا، ويعود إلى إنجلترا بثقة أن يكون مكانه بين الصفوة.

وقال لوكاكو خلال بطولة أوروبا 2020 "قطعت خطوة كبيرة للأمام. اعتدنا الحديث عن (روبرت) ليفاندوفسكي و(كريم) بنزيمة و(هاري) كين وأنهم أفضل المهاجمين في العالم".

وأضاف "الآن أنا من بين أفضل المهاجمين في العالم. هذا كان هدفي الشخصي".