المرشحون لجوائز دوري أبطال أوروبا

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الجمعة، إن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي تضم كلا من إيرلينغ هالاند لاعب بروسيا دورتموند، وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

وأحرز النرويجي الدولي هالاند أكبر عدد من الأهداف في نسخة البطولة بالموسم الماضي بـ10 أهداف، وأسهم في صعود فريقه لدور الثمانية وتفوق بفارق هدفين على مبابي المتوج بكأس العالم.

وأحرز ليفاندوفسكي 5 أهداف وقد توج بلقب أفضل هداف في الموسم السابق.

وفي بقية المراكز، هيمن تشلسي اللندني المتوج بلقب البطولة على بقية الترشيحات بـ5 لاعبين إجمالا.

وانضم سيزار أزبليكويتا وأنطونيو روديغر إلى روبن دياز لاعب مانشستر سيتي في قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدافع، في حين انضم جورجينيو ونغولو كانتي إلى المرشحين لجائزة أفضل لاعب وسط إلى جانب كيفن دي بروين لاعب سيتي.

ولجائزة أفضل حارس مرمى، اقتصرت القائمة القصيرة على تيبو كورتوا حارس ريال مدريد وإدوارد ميندي حارس تشلسي وإيدرسون حارس سيتي.

واختارت هذه القوائم هيئة تضم 32 مدربا شاركوا في البطولة بالموسم الماضي إلى جانب 55 صحفيا.

وستعلن الجوائز في 26 الشهر الجاري.

وقال اليويفا إنه سيعلن الفائزات بالجوائز في دوري الأبطال للكرة النسائية في اليوم نفسه.

ويهيمن البرسا، بطل النسخة الأولى على قوائم الترشيحات النسائية وقد ضمن بالفعل جائزة أفضل مهاجمة، بعد السيطرة على القائمة المختصرة لهذه الفئة.