تعود عجلة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى الدوران غدا الجمعة، حيث تقام المباراة الأولى في الموسم الجديد بين برينتفورد وأرسنال.

وينطلق الموسم في البطولة بعدما أبرمت الأندية المشاركة صفقات جديدة بأموال ضخمة، رغم تأثير جائحة كورونا السلبي على عائدات الأندية، لضم مجموعة من النجوم الجدد، الذين من المحتمل أن يحدثوا تأثيرا كبيرا في المسابقة العريقة.

وألقت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) الضوء على 5 لاعبين بإمكانهم أن يجذبوا الأضواء إليهم في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز.

جاك غريليش

ستسلط الأضواء بقوة على اللاعب الذي تبلغ تكلفته مئة مليون جنيه إسترليني (138.5 مليون دولار)، والذي يستعد لتسجيل ظهوره الأول مع فريقه الجديد مانشستر سيتي في البريميرليغ أمام توتنهام، بعد أن لعب بضع دقائق أمام ليستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية يوم السبت الماضي.

استعان جوسيب غوارديولا، مدرب سيتي، بغريليش في مركز الجناح الأيسر خلال المباراة، لكن المدرب الإسباني يقول إنه يستطيع اللعب في أي مكان في الثلث الأخير وحواليه.

ويتمثل التحدي الذي يواجهه غريليش في الانتقال من كونه لاعبا بارزا في فريقه السابق الصغير نسبيا أستون فيلا، إلى أن يصبح لاعبا مؤثرا في كتيبة هجوم مانشستر سيتي الزاخرة بالنجوم.

جادون سانشو

انضم اللاعب الدولي الإنجليزي أخيرا إلى مانشستر يونايتد، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 73 مليون جنيه إسترليني، بعد أن أضاع "الشياطين الحمر" فرصة التعاقد معه في 3 محاولات سابقة.

مع استبعاد ماركوس راشفورد بسبب الإصابة، فإن الجناح المثير سانشو في طريقه للانطلاق مباشرة في الظهور الأول المحتمل أمام منافسه الشرس ليدز في واحدة من أبرز المباريات في المرحلة الأولى للدوري الإنجليزي.

رافاييل فاران

جعل النرويجي أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، تعزيز قدرات فريقه الدفاعية أولوية بمجرد إبرام اتفاق مع سانشو.

والشعور في قلعة أولد ترافورد هو أن هاري ماغواير يحتاج إلى شريك قوي وطويل الأمد في الخلف، وأن قدرات فاران (28 عاما) تناسب تلك الوضعية.

وتوج فاران بـ18 لقبا مع فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، وكان ضمن منتخب فرنسا الذي حصل على كأس العالم في روسيا عام 2018.

سعيد بن رحمة

لا يعتبر الموسم التحضيري مقياسا دقيقا لقدرات اللاعب الجزائري، لكن جناح ويستهام سعيد بن رحمة جعل الأسكتلندي ديفيد مويس، مدرب الفريق، يجلس وينتبه للأهداف الرائعة التي أحرزها في المباريات الودية ضد سيلتيك الأسكتلندي وفريقه السابق برينتفورد.

واجه بن رحمة الذي لا يمكن التنبؤ بأسلوب لعبه، حملة محبطة في ملعب لندن، لكنه قادر على تقديم أداء مذهل، ويبدو مويس على استعداد للاعتماد عليه أكثر وأكثر بعد عودة جيسي لينغارد إلى مانشستر يونايتد.

إيفان توني

يستعد اللاعب الفائز بجائزة هداف دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب) في الموسم الماضي إلى خوض موسمه الثاني ببطولة الدوري الممتاز، بعدما لعب للمرة الأولى في المسابقة عندما كان صغيرا مع فريقه السابق نيوكاسل يونايتد.

سجل توني 31 هدفا في تشامبيون شيب الموسم الماضي، ليقود برينتفورد للصعود إلى الدوري الممتاز، وشهد مستواه تطورا لافتا على مدى الموسمين الماضيين.

يتميز توني (25 عاما) بإجادة تنفيذ ركلات الجزاء، ونتوقع اهتزاز الشبكة مرات عديدة على ملعب برينتفورد الجديد هذا الموسم.