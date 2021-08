احتفى نادي ليفربول الإنجليزي بذكرى تسجيل النجم المصري محمد صلاح أول أهدافه في أول ظهور رسمي له مع الريدز عام 2017، وذلك قبل يوم واحد على انطلاق مباريات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشر ليفربول على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، مقطع فيديو للهدف الأول الذي أحرزه اللاعب المصري مع الفريق، وكتب عليه "في مثل هذا اليوم عام 2017، سجل صلاح هدفه الأول بالمشاركة الرسمية الأولى مع الريدز".

وأشار إلى أن ذلك الهدف كان الأول من 125 هدفا سجلها "الملك المصري" بقميص ليفربول في مختلف البطولات.

وتفاعل مغردون من مشجعي ليفربول وعشاق النجم المصري، مع الفيديو مشيرين إلى أن ذلك الهدف كان بداية لشيء عظيم، حيث قال عنه أحدهم: "صلاح أفضل مهاجم في البريميرليغ بمقدار ميل عن الآخرين".

New season tomorrow and King Salah is still the best player in the league. https://t.co/3CoGlOG1mE — sikke (@xwildyy) August 12, 2021

It was only the begining of something really great.. https://t.co/05u4umuUnM — Mahmoud Aboshabana (@ma_aboshabana) August 12, 2021

I remember this game so distinctly 😍 https://t.co/sz7zTSNJxk — Noor Patterson (@NoorPatty) August 12, 2021

And it was just a taste of things to come……#EGYPTIANKING #YNWA https://t.co/MTbQ5eeXgx — Steven Meek (@Meekster111) August 12, 2021