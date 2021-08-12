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ليفربول يحتفي بأول أهداف صلاح مع الريدز

صلاح يسجد لله شكرا بعد هدفه في مرمى ريال مدريد بدوري الأبطال الموسم الماضي (غيتي)
صلاح يسجد لله شكرا بعد هدفه في مرمى ريال مدريد بدوري الأبطال الموسم الماضي (غيتي)
12/8/2021

احتفى نادي ليفربول الإنجليزي بذكرى تسجيل النجم المصري محمد صلاح أول أهدافه في أول ظهور رسمي له مع الريدز عام 2017، وذلك قبل يوم واحد على انطلاق مباريات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشر ليفربول على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، مقطع فيديو للهدف الأول الذي أحرزه اللاعب المصري مع الفريق، وكتب عليه "في مثل هذا اليوم عام 2017، سجل صلاح هدفه الأول بالمشاركة الرسمية الأولى مع الريدز".

وأشار إلى أن ذلك الهدف كان الأول من 125 هدفا سجلها "الملك المصري" بقميص ليفربول في مختلف البطولات.

وتفاعل مغردون من مشجعي ليفربول وعشاق النجم المصري، مع الفيديو مشيرين إلى أن ذلك الهدف كان بداية لشيء عظيم، حيث قال عنه أحدهم: "صلاح أفضل مهاجم في البريميرليغ بمقدار ميل عن الآخرين".

 

المصدر : وكالة سند

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