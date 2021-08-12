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لماذا تعد سوق الانتقالات الحالية الأفضل في تاريخ سان جيرمان؟

سان جيرمان نجح في التعاقد مع ميسي وراموس القائدين السابقين لبرشلونة والريال على الترتيب (مواقع التواصل)
سان جيرمان نجح في التعاقد مع ميسي وراموس القائدين السابقين لبرشلونة والريال على الترتيب (مواقع التواصل)
12/8/2021

يكفي القول إن سان جيرمان استطاع التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مجانا، للتأكد من أن الفريق الباريسي قام بـ "أفضل سوق انتقالات خلال السنوات العشر الأخيرة" بحسب رئيس النادي ناصر الخليفي.

ورغم أن ميسي (قيمته السوقية 80 مليون يورو) القائد السابق لبرشلونة، يُعد "درة تاج" سوق انتقالات فريق العاصمة الفرنسية الصيفية، فإن الأخير نجح أيضا في التعاقد مجانا مع كل من: الإسباني سيرجيو راموس (قيمته السوقية 10 ملايين يورو) القائد السابق لريال مدريد، والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما (قيمته السوقية 65 مليون يورو)، القائد الثاني السابق لفريق ميلان. وأيضا الهولندي جورجينو فينالدوم (قيمته السوقية 30 مليون يورو) اللاعب السابق لليفربول وقائد منتخب هولندا.

وحده الظهير المغربي أشرف حكيمي هو من انتقل إلى سان جيرمان قادما من إنتر ميلان مقابل نحو 60 مليون يورو، وبحساب بسيط يظهر أن النادي الباريسي استطاع ضم 5 نجوم يعدون من الأبرز في العالم مقابل 60 مليون يورو.

وبمقارنة بسيطة، فقد أنفق البرسا 390 مليون يورو للتعاقد مع 3 لاعبين هم: الفرنسي عثمان ديمبلي والبرازيلي فيليب كوتينيو والفرنسي أنطوان غريزمان، ولم يقدم هؤلاء أي إضافة تذكر للفريق الكتالوني.

وليس هذا فحسب، فالتعاقد مع هؤلاء النجوم -بحسب الخليفي- رفع قيمة النادي بنحو نصف مليار يورو، مشيرا إلى أن قيمة الفريق انتقلت من 70 مليون يورو قبل 10 سنوات إلى نحو 3 مليارات، من دون احتساب قيمة الملعب ومركز التدريب. وأوضح أن التعاقد مع ميسي جلب للنادي عروض رعاية مع شركات مختلفة بمبالغ ضخمة.

وختم الخليفي بأن النادي ظفر بلاعب كبير (ميسي) مؤكدا أن الفريق يطمح للتتويج بكل الألقاب الممكنة خلال الموسم الحالي.

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالات

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