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شاهد.. تشلسي يهزم فياريال ويتوج بالسوبر الأوروبي

11/8/2021-|آخر تحديث: 12/8/202101:36 AM (مكة المكرمة)

توّج نادي تشلسي الإنجليزي بلقب السوبر الأوروبي بعد فوزه على فياريال الإسباني بركلات الترجيح، في المباراة التي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 1-1.

وعلى ملعب ويندسور بارك بمدينة بلفاست بإيرلندا الشمالية، فرض تشلسي سيطرته على الشوط الأول للمباراة، وحقق التقدم بفضل هدف من النجم المغربي حكيم زياش في الدقيقة 27.

ولم يستطع زياش إكمال المباراة بعد تعرضه لإصابة على مستوى الكتف أجبرته على الخروج في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وعاد نادي فياريال في الشوط الثاني بقوة، وهدد مرمى الحارس السنغالي إدوارد ماندي في أكثر من مناسبة، قبل أن ينجح المهاجم جيرارد مورينو في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 73.

ولم تتغير النتيجة في المتبقي من الوقت الأصلي وخلال الشوطين الإضافيين، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لتشلسي بنتيجة 6-5.

يذكر أن تشلسي خاض المباراة بوصفه حامل لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وواجه فياريال المتوج بالدوري الأوروبي.

المصدر : وكالات

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