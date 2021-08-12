توّج فياريال بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على مانشستر يونايتد في المباراة النهائية مساء الأربعاء بركلات الترجيح 11-10، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
شاهد.. تشلسي يهزم فياريال ويتوج بالسوبر الأوروبي
توّج نادي تشلسي الإنجليزي بلقب السوبر الأوروبي بعد فوزه على فياريال الإسباني بركلات الترجيح، في المباراة التي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 1-1.
وعلى ملعب ويندسور بارك بمدينة بلفاست بإيرلندا الشمالية، فرض تشلسي سيطرته على الشوط الأول للمباراة، وحقق التقدم بفضل هدف من النجم المغربي حكيم زياش في الدقيقة 27.
⚽️🇲🇦
المغربي حكيم زياش يفتتح التسجيل لمصلحة تشيلسي 🔥👏#كأس_السوبر_الأوروبي #تشيلسي_فياريال #تشيلسي #فياريال pic.twitter.com/14sK5PnHiJ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 11, 2021
ولم يستطع زياش إكمال المباراة بعد تعرضه لإصابة على مستوى الكتف أجبرته على الخروج في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.
حكيم زياش يخرج بعد إصابته 🇲🇦
كما يبدو أنه خلع في الكتف😮#UEFASuperCup #Chelsea #Villarreal pic.twitter.com/xkatlXCVRc
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 11, 2021
وعاد نادي فياريال في الشوط الثاني بقوة، وهدد مرمى الحارس السنغالي إدوارد ماندي في أكثر من مناسبة، قبل أن ينجح المهاجم جيرارد مورينو في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 73.
ولم تتغير النتيجة في المتبقي من الوقت الأصلي وخلال الشوطين الإضافيين، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لتشلسي بنتيجة 6-5.
يذكر أن تشلسي خاض المباراة بوصفه حامل لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وواجه فياريال المتوج بالدوري الأوروبي.