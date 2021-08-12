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ارتفاع هائل في شعبية باريس سان جيرمان على مواقع التواصل بعد انتقال ليونيل ميسي

ميسي يحمل قميصه رقم 30 في سان جيرمان (الفرنسية)
ميسي يحمل قميصه رقم 30 في سان جيرمان (الفرنسية)
12/8/2021-|آخر تحديث: 12/8/202108:07 PM (مكة المكرمة)

زادت صفقة انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، شعبية النادي الفرنسي على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ضخم، وذلك بسبب القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها أسطورة برشلونة والمنتخب الأرجنتيني.

وكان التأثير الأكبر لزيادة عدد المتابعين بشكل جنوني، على حساب باريس سان جيرمان عبر موقع إنستغرام، حيث زاد عددهم لأكثر من 6 ملايين متابع ما بين تاريخ 9 و12 أغسطس/آب الجاري.

ووفق آخر إحصائيات لأدوات الرصد التي استخدمتها وكالة "سند" بشبكة الجزيرة، بلغ عدد متابعي صفحة سان جيرمان في 9 أغسطس/آب 38 مليونا و800 ألف متابع، إلا أنها في الوقت الحالي وبعد إعلان التعاقد مع ميسي تجاوزت الـ45 مليون متابع.

وفيما يتعلق بحساب باريس سان جيرمان على موقع فيسبوك، فأظهرت الإحصائيات زيادة عدد المتابعين للصفحة بأكثر من مليوني متابع ما بين 9 و12 أغسطس/آب الجاري.

وفي ليلة حديث الإعلام عن تعاقد الفريق الفرنسي مع ميسي، كان عدد متابعي الصفحة 45 مليونا و300 ألف، ليصل بعد الإعلان الرسمي العدد إلى 46 مليونا و700 ألف تقريبا.

ورصدت بعض الصفحات الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي، الزيادة الكبيرة التي حظيت بها صفحات باريس سان جيرمان على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال 48 ساعة ما قبل الإعلان الرسمي عن التعاقد مع ميسي وبعد تقديمه رسميا في المؤتمر الصحفي لوسائل الإعلام.

أما بالنسبة لحساب النادي الباريسي على موقع تويتر فلم تظهر زيادة كبيرة لعدد المتابعين عليه، إلا أن التغريدات والفيديوهات المتعلقة بميسي التي نشرها النادي خلال اليومين الماضيين، حققت ملايين المشاهدات ومئات الآلاف من التعليقات وإعادة التغريد والإعجاب.

وظهر بشكل واضح مدى تأثر باريس سان جيرمان بانضمام "البرغوث" الأرجنتيني إليه، حيث حصدت فيديوهات الإعلان عن انضمامه رسميا للنادي أعدادا مجنونة من المشاهدات، تجاوزت الـ100 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة على نشرها عبر حسابات النادي بمنصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن ميسي انضم إلى باريس سان جيرمان بعقد لمدة عامين قابل التجديد لعام إضافي، وسيرتدي الرقم 30.

المصدر : وكالة سند

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