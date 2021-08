زادت صفقة انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، شعبية النادي الفرنسي على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ضخم، وذلك بسبب القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها أسطورة برشلونة والمنتخب الأرجنتيني.

وكان التأثير الأكبر لزيادة عدد المتابعين بشكل جنوني، على حساب باريس سان جيرمان عبر موقع إنستغرام، حيث زاد عددهم لأكثر من 6 ملايين متابع ما بين تاريخ 9 و12 أغسطس/آب الجاري.

ووفق آخر إحصائيات لأدوات الرصد التي استخدمتها وكالة "سند" بشبكة الجزيرة، بلغ عدد متابعي صفحة سان جيرمان في 9 أغسطس/آب 38 مليونا و800 ألف متابع، إلا أنها في الوقت الحالي وبعد إعلان التعاقد مع ميسي تجاوزت الـ45 مليون متابع.

وفيما يتعلق بحساب باريس سان جيرمان على موقع فيسبوك، فأظهرت الإحصائيات زيادة عدد المتابعين للصفحة بأكثر من مليوني متابع ما بين 9 و12 أغسطس/آب الجاري.

The #Messi effect. @PSG_inside have gained nearly two million followers on Instagram in under 24 hours. #MessiPSG pic.twitter.com/O6Ox5aKMWy — Sport Innovation Society (@sis) August 11, 2021

وفي ليلة حديث الإعلام عن تعاقد الفريق الفرنسي مع ميسي، كان عدد متابعي الصفحة 45 مليونا و300 ألف، ليصل بعد الإعلان الرسمي العدد إلى 46 مليونا و700 ألف تقريبا.

PSG's absurd follower growth is more than any American football franchise has total 📈 pic.twitter.com/5iP3oJfZTt — ESPN FC (@ESPNFC) August 11, 2021

ورصدت بعض الصفحات الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي، الزيادة الكبيرة التي حظيت بها صفحات باريس سان جيرمان على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال 48 ساعة ما قبل الإعلان الرسمي عن التعاقد مع ميسي وبعد تقديمه رسميا في المؤتمر الصحفي لوسائل الإعلام.

The Messi Effect 🔥 Paris Saint-Germain has added almost 4.5 million Instagram followers in the past 24 hours. pic.twitter.com/ca5MgceNN4 — Front Office Sports (@FOS) August 11, 2021

أما بالنسبة لحساب النادي الباريسي على موقع تويتر فلم تظهر زيادة كبيرة لعدد المتابعين عليه، إلا أن التغريدات والفيديوهات المتعلقة بميسي التي نشرها النادي خلال اليومين الماضيين، حققت ملايين المشاهدات ومئات الآلاف من التعليقات وإعادة التغريد والإعجاب.

وظهر بشكل واضح مدى تأثر باريس سان جيرمان بانضمام "البرغوث" الأرجنتيني إليه، حيث حصدت فيديوهات الإعلان عن انضمامه رسميا للنادي أعدادا مجنونة من المشاهدات، تجاوزت الـ100 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة على نشرها عبر حسابات النادي بمنصات التواصل الاجتماعي.

A new 💎 in Paris ! PSGxMESSI ❤️💙 pic.twitter.com/2JpYSRtpCy — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

يذكر أن ميسي انضم إلى باريس سان جيرمان بعقد لمدة عامين قابل التجديد لعام إضافي، وسيرتدي الرقم 30.