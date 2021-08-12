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الدوري الإسباني يبدأ حقبة الخسائر الفادحة بعد رحيل ميسي وتمرد ريال مدريد وبرشلونة

رحيل رونالدو ثم ميسي يلحق بالليغا خسائر كبيرة (رويترز)
رحيل رونالدو ثم ميسي يلحق بالليغا خسائر كبيرة (رويترز)
12/8/2021-|آخر تحديث: 12/8/202111:20 PM (مكة المكرمة)

يبدأ الموسم الجديد للدوري الإسباني لكرة القدم مطلع الأسبوع، وسط ضباب وغموض وبدون رمز المسابقة ليونيل ميسي، كما يخوض ريال مدريد وبرشلونة حربا مفتوحة ضد رئيس رابطة الدوري وأندية أخرى.

وترك الرحيل غير المتوقع لميسي إلى باريس سان جيرمان فجوة هائلة في تشكيلة برشلونة، إذ يتعين على النادي الكتالوني النظر لمستقبله بدون الهداف التاريخي وأكثر اللاعبين مشاركة والأكثر تتويجا.

وسيضر رحيله أيضا الوضع المالي المتأزم بالفعل، إذ قالت شركة براند فاينانس لاستشارات التسويق إن قيمة النادي قد تنخفض لنحو 11%.

كما تعرضت مكانة الدوري الإسباني، باعتباره من مسابقات القمة في العالم، لضربة. ومن المتوقع تراجع حقوق البث التلفزيوني، وانخفاض عقود الرعاية في المستقبل في غياب أشهر لاعب في العالم.

واشتهر هذا الدوري بالمنافسة الشرسة بين ميسي وكريستيانو رونالدو على لقب أفضل لاعب في العالم، ووجد اللاعب الأرجنتيني منافسة ضعيفة بعد انتقال نظيره البرتغالي من ريال مدريد إلى يوفنتوس عام 2018.

 

وأصبح كريم بنزيمة (ريال) ولويس سواريز (أتلتيكو) وأنطوان غريزمان (برشلونة) أشهر لاعبي الدوري حاليا، لكن لا يقترب أي منهم من ضجة ترافق ميسي ورونالدو حول العالم.

صراعات متعددة

ويواجه الدوري الإسباني مشكلة أخرى بعد الإعلان عن اتفاق مع شركة "سي في سي" (CVC) للأسهم الخاصة لاستثمار 2.7 مليار يورو بالمسابقة، واحتفى بالاتفاق بعض الأندية لكن ريال وبرشلونة رفضاه.

وأعلن ريال مقاضاة خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، وخافيير دي خايمي جيخارو رئيس "سي في سي" بسبب الاتفاق، في حين قال (جوان لابورتا) رئيس برشلونة إنه رفض الموافقة عليه، كما يعارض الاتحاد الإسباني هذه الخطوة.

ويشكل الصراع بسبب الاتفاق، الذي تعتقد رابطة الدوري أنه يجعل المسابقة أكثر تنافسية واستقرارا ماليا، آخر حلقة في سلسلة الخلافات بين الرابطة وأكبر ناديين بعد فشل محاولة ريال وبرشلونة في إطلاق دوري السوبر الأوروبي.

والخبر الجيد أن الجماهير ستعود للمدرجات بعد موافقة السلطات المحلية على أعداد مخفضة.

وسيستقبل فالنسيا 15 ألف مشجع عند مواجهة خيتافي بالمباراة الافتتاحية غدا الجمعة، في أكبر حضور جماهيري بإسبانيا منذ عطل وباء كورونا عالم الكرة في مارس/آذار 2020.

ويبدأ ريال فترة ثانية تحت قيادة كارلو أنشيلوتي بزيارة ألافيس بعد غد، وسيشاهد نحو 30 ألف مشجع لقاء برشلونة وضيفه ريال سوسيداد الأحد، بأول مباراة بدون ميسي بالتشكيلة خلال 17 عاما.

ويستهل البطل أتلتيكو الدفاع عن لقبه أمام سيلتا فيغو الأحد على أمل استغلال الاضطرابات المحيطة بريال وبرشلونة واقتناص اللقب مرة أخرى.

المصدر : رويترز

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