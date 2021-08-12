بمجرد انتشار نبأ توقيع نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقدا مع فريق باريس سان جيرمان، بدأت القمصان التي تحمل اسمه تنفد من المحال التجارية وتهافت الملايين على حسابات النادي الفرنسي بمواقع التواصل.
الدوري الإسباني يبدأ حقبة الخسائر الفادحة بعد رحيل ميسي وتمرد ريال مدريد وبرشلونة
يبدأ الموسم الجديد للدوري الإسباني لكرة القدم مطلع الأسبوع، وسط ضباب وغموض وبدون رمز المسابقة ليونيل ميسي، كما يخوض ريال مدريد وبرشلونة حربا مفتوحة ضد رئيس رابطة الدوري وأندية أخرى.
وترك الرحيل غير المتوقع لميسي إلى باريس سان جيرمان فجوة هائلة في تشكيلة برشلونة، إذ يتعين على النادي الكتالوني النظر لمستقبله بدون الهداف التاريخي وأكثر اللاعبين مشاركة والأكثر تتويجا.
.لقد صنعنا التاريخ معا.
شكرا لك يا أسطورة.🙏
شكرا لك يا ميسي pic.twitter.com/UeEdjQuRoQ
— LaLiga (@LaLigaArab) August 8, 2021
وسيضر رحيله أيضا الوضع المالي المتأزم بالفعل، إذ قالت شركة براند فاينانس لاستشارات التسويق إن قيمة النادي قد تنخفض لنحو 11%.
كما تعرضت مكانة الدوري الإسباني، باعتباره من مسابقات القمة في العالم، لضربة. ومن المتوقع تراجع حقوق البث التلفزيوني، وانخفاض عقود الرعاية في المستقبل في غياب أشهر لاعب في العالم.
واشتهر هذا الدوري بالمنافسة الشرسة بين ميسي وكريستيانو رونالدو على لقب أفضل لاعب في العالم، ووجد اللاعب الأرجنتيني منافسة ضعيفة بعد انتقال نظيره البرتغالي من ريال مدريد إلى يوفنتوس عام 2018.
انقضت هذه الايام ولن تعود , رونالدو يسجل وميسي يرد ميسي يسجل ورونالدو يرد سبتقى هذه الايام في ذاكرتنا الى الابد🧎🏻♂️🤍… pic.twitter.com/u1UuTnbLdW
— الفهـد🦅 (@alghamdi13_) August 5, 2021
وأصبح كريم بنزيمة (ريال) ولويس سواريز (أتلتيكو) وأنطوان غريزمان (برشلونة) أشهر لاعبي الدوري حاليا، لكن لا يقترب أي منهم من ضجة ترافق ميسي ورونالدو حول العالم.
كريم 💜 @Benzema 💜#LaLigaSantander #PLAYLaLigaSantander pic.twitter.com/UzPlVYGBWI
— LaLiga (@LaLigaArab) August 12, 2021
صراعات متعددة
ويواجه الدوري الإسباني مشكلة أخرى بعد الإعلان عن اتفاق مع شركة "سي في سي" (CVC) للأسهم الخاصة لاستثمار 2.7 مليار يورو بالمسابقة، واحتفى بالاتفاق بعض الأندية لكن ريال وبرشلونة رفضاه.
وأعلن ريال مقاضاة خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، وخافيير دي خايمي جيخارو رئيس "سي في سي" بسبب الاتفاق، في حين قال (جوان لابورتا) رئيس برشلونة إنه رفض الموافقة عليه، كما يعارض الاتحاد الإسباني هذه الخطوة.
ويشكل الصراع بسبب الاتفاق، الذي تعتقد رابطة الدوري أنه يجعل المسابقة أكثر تنافسية واستقرارا ماليا، آخر حلقة في سلسلة الخلافات بين الرابطة وأكبر ناديين بعد فشل محاولة ريال وبرشلونة في إطلاق دوري السوبر الأوروبي.
اربطوا الأحزمة سنعود يوم الجمعة 13 أغسطس
⚽🔙🙌#PLAYLaLigaSantander#LaLigaSantander #LaLigaSmartBank pic.twitter.com/5xLrWEGyXg
— LaLiga (@LaLigaArab) August 11, 2021
والخبر الجيد أن الجماهير ستعود للمدرجات بعد موافقة السلطات المحلية على أعداد مخفضة.
وسيستقبل فالنسيا 15 ألف مشجع عند مواجهة خيتافي بالمباراة الافتتاحية غدا الجمعة، في أكبر حضور جماهيري بإسبانيا منذ عطل وباء كورونا عالم الكرة في مارس/آذار 2020.
من مدرسة 🤩⚽
💜 @Miguel3Guti 💜#LaLigaSantander #PLAYLaLigaSantander pic.twitter.com/QME0gzFbZx
— LaLiga (@LaLigaArab) August 9, 2021
ويبدأ ريال فترة ثانية تحت قيادة كارلو أنشيلوتي بزيارة ألافيس بعد غد، وسيشاهد نحو 30 ألف مشجع لقاء برشلونة وضيفه ريال سوسيداد الأحد، بأول مباراة بدون ميسي بالتشكيلة خلال 17 عاما.
الجوهرة 💙💎@Pedri 💎❤#LaLigaSantander#PLAYLaLigaSantander pic.twitter.com/q8a108f5hD
— LaLiga (@LaLigaArab) August 11, 2021
ويستهل البطل أتلتيكو الدفاع عن لقبه أمام سيلتا فيغو الأحد على أمل استغلال الاضطرابات المحيطة بريال وبرشلونة واقتناص اللقب مرة أخرى.
في أفضل ما قدمه الحارس المغربي "ياسين بونو" @Bonoyass مع @SevillaFC_ARA الموسم الماضي في #LaLigaSantander 🔝👐❤#PLAYLaLigaSantander pic.twitter.com/joPVVpYHj5
— LaLiga (@LaLigaArab) August 10, 2021