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هل كان لرئيس ريال مدريد دور في رحيل ميسي عن برشلونة؟

11/8/2021

تحدث رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز عن الاتهامات التي وجّهت له بالتسبب في رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن نادي برشلونة.

وكان من المقرر أن يظل ميسي في برشلونة بعد موافقته على تخفيض راتبه بنسبة 50%، ولكن تطورا مثيرا حدث يوم الخميس الماضي أسفر عنه انتقال المهاجم الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة مجانية أمس الثلاثاء.

وألقى رئيس النادي الكتالوني جوان لابورتا باللوم على قواعد الدوري الإسباني المتعلقة باللعب المالي النظيف.

ومع ذلك استقال جاومبي يوبيس -عضو مجلس إدارة سابق في مشروع "إيسباي برشلونة" الخاص بتجديد ملعب كامب نو- من منصبه في أعقاب رحيل ميسي قبل أن يتهم لابورتا بالخضوع لرغبة بيريز.

وقال يوبيس لصحيفة "لا بانغوارديا" الإسبانية إن "رحيل ميسي خطوة تساعد فلورنتينو؛ تخيل أن (كيليان) مبابي الآن انضم إلى ريال مدريد. لابورتا كان مقتنعا برأي الرئيس التنفيذي الجديد فيران ريفرتر بعدم توقيع صفقة سي في سي (استثمار بقيمة 2.7 مليار يورو في الدوري الإسباني) وكذلك الحفاظ على مشروع دوري السوبر الأوروبي مع بيريز".

وأضاف "هل هي مصادفة أن ريفرتر صديق قديم لبيريز وأنهما تمكنا من إقناع لابورتا بتغيير رأيه وإيقاف المفاوضات مع ميسي؟".

وأصرّ بيريز، عبر بيان أصدره ريال مدريد، على أنه التقى ريفرتر مرتين فقط من قبل، واحدة منهما قبل 4 أشهر والأخرى يوم السبت الماضي في عشاء بحضور لابورتا وأندريا أنييلي رئيس يوفنتوس.

وقال بيريز إن "البيان والقرار بخصوص ميسي صدر واتخذ في هذا التوقيت، ومن ثم من المستحيل أن يكون لدي أي تأثير في رحيل ميسي، أو في الواقع أي قرار آخر اتخذه برشلونة. أتمنى أن يصحح
يوبيس تعليقاته الكاذبة في أسرع وقت ممكن".

وعارض ريال مدريد وبرشلونة صفقة الدوري الإسباني المقترحة مقابل 2.7 مليار يورو لأنها تمنح شركة الأسهم "سي في سي"  (CVC) حصة 10% من أرباح الدوري، وقرر ريال مدريد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العرض المقترح.

ويتمسك الناديان إلى جانب يوفنتوس بفكرة دوري السوبر الأوروبي، التي انهارت في وقت سابق من العام الحالي عندما انسحبت 9 أندية من 12 مؤسسة بعد ردّ فعل قوي من الجماهير وبعض وسائل الإعلام.

المصدر : رويترز

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