ميسي وباريس سان جيرمان.. قمصان ووسائل تواصل وحقوق بث تلفزيوني وفوائد أخرى

بمجرد انتشار نبأ توقيع نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقدا مع فريق باريس سان جيرمان، بدأت القمصان التي تحمل اسمه تنفد من المحالّ التجارية، وتهافت الملايين على حسابات النادي الفرنسي بمواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة كل ما هو جديد، وفجأة أصبحت حقوق البث التلفزيوني صفقة رابحة، فقد

انطلق قطار المال مع وصول ميسي إلى باريس.

وقال رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي للصحفيين اليوم الأربعاء إن الناس ستنتابهم حالة من الذهول من الإيرادات التي سيجلبها اللاعب البالغ من العمر 34 عاما والحاصل على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 6 مرات، بعد أن انضم إلى النادي في صفقة انتقال حر.

وفي متجر باريس سان جيرمان الرئيسي بوسط باريس، ارتسمت أمارات السعادة والرضا على وجه أحد المشجعين بعد أن دفع 165 يوروا لشراء قميص ميسي فور توقيع اللاعب عقده مع النادي الفرنسي، وكان المشجع قد اصطف في طابور ساعتين لشراء القميص.

وقال المشجع ويدعى جوناتان بوييه (18 عاما) "كان يتحتم علي فقط أن آتي لشرائه.. سيحقق ذلك لباريس سان جيرمان كثيرا من المال وسيجلب كثيرا من المتعة والفرح للجماهير. كل فرد سيجد ما يحتاج إليه بالداخل وسيكون الجميع سعداء".

وقال خبير التسويق الرياضي فينسن شوديل إن من بين الفائزين بالتأكيد شركة أمازون التي فازت في يونيو/حزيران الماضي بحقوق بث 80% من مباريات الدوري الفرنسي بجزء بسيط من السعر الأصلي بعد انسحاب شريكتها ميديابرو.

وأضاف شوديل "أمازون.. حصلت بالفعل على هدية عيد الميلاد مبكرا في يونيو/حزيران والآن فازت باليانصيب. بث العديد من المباريات مقابل قليل من المال فضلا عن وجود (ميسي)… كل هذا فوز كبير".

وتابع "الفائز الثاني هو باريس سان جيرمان الذي سيعزز مكانته بين أكبر الأندية في العالم".

ولكن شوديل توقع أن يكون التأثير المالي الفعلي -الذي لم يقدم النادي تقديرات له- سيكون أقل مما كان عليه الحال عندما انضم المهاجم البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان من برشلونة أيضا في عام 2017.

وأوضح "هذا ببساطة لأن نيمار وصل قبل مدة وجيزة من إعادة التفاوض بشأن صفقات الرعاية والقمصان، في حين إنها مغلقة الآن حتى عام 2032".

ولم ترد أمازون ونايكي اللتان أبرمتا صفقة أدوات مع باريس سان جيرمان على طلبات للتعليق كما التزم النادي الفرنسي بالصمت بشأن راتب ميسي.

جنون وسائل التواصل الاجتماعي

ومع ذلك ظهرت الأرقام على وسائل التواصل الاجتماعي بمجرد ورود شائعات عن احتمال انتقال ميسي إلى النادي الفرنسي.

وأظهر تقدير لشركة "فرونت أوفيس سبورتس" الإعلامية‭‭ ‬‬زيادة قدرها 4.5 ملايين متابع على إنستغرام وحده خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي تعليقات سابقة، نسب رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا ما يقرب من ثلث دخل النادي إلى ميسي، وقدر مستشارو شركة "براند فاينانس" الرائدة عالميا في تقييم العلامات التجارية أن رحيل ميسي سيقلل من القيمة التجارية لبرشلونة بنسبة 11%.

وقال خبير التسويق الرياضي شوديل إن وصول ميسي يمكن أن يعزز قيمة باريس سان جيرمان بنسبة تراوح من 10 إلى 20%.

ومع انضمام ميسي إلى باريس سان جيرمان انتقل أيضا بعض المشجعين من تشجيع برشلونة إلى تشجيع النادي الفرنسي، فقد قال الشاب أديل راميريز (18 عاما) "أنا من أشد المعجبين ببرشلونة وميسي وسأتبعه في أي مكان يذهب إليه".

ورغم أنه لم يكن من مشجعي باريس سان جيرمان فإنه قال "سأشجعهم بالتأكيد الآن بعد أن أصبح ميسي هنا".