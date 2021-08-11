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متى سيلعب ميسي أول مباراة مع باريس سان جيرمان؟

11/8/2021

بعد انتهاء الاحتفالات بانضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يتساءل مشجعو باريس سان جيرمان عن موعد الظهور الأول للاعب السابق لبرشلونة.

وقال ميسي خلال لقاءات إعلامية، بعد تقديمه رسميا اليوم الأربعاء، إنه سينضم إلى تدريبات باريس سان جيرمان غدا الخميس.

وأوضح أنه لا يعلم إلى الآن موعد مشاركته في المباريات، وأشار إلى أنه يحتاج إلى وقت خاص للاستعداد للموسم الجديد لأنه في عطلة استمرت نحو شهر، وذلك منذ فوزه مع منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أميركا في الشهر الماضي.

وسيكون الظهور الأول لميسي في ملعب حديقة الأمراء، معقل باريس سان جيرمان، يوم السبت المقبل قبل المباراة أمام ستراسبورغ، حيث سيتم تقديم الصفقات الجديدة للنادي الباريسي الذي سبق له التعاقد خلال الصيف الحالي مع المغربي أشرف حكيمي والإسباني سيرخيو راموس والهولندي جورجيو فينالدوم والإيطالي جيانلويجي دوناروما.

ولن يشارك ميسي في مباراة ستراسبورغ، وبالنظر إلى برنامج مباريات الفريق والفترة التي سيحتاج إليها اللاعب قبل الوصول إلى الجاهزية البدنية، قد تكون أول مباراة للنجم الأرجنتيني حين يسافر سان جيرمان لمواجهة نادي ريمس في 29 أغسطس/آب الحالي، وذلك قبل التوقف الدولي مطلع الشهر المقبل لخوض مباريات تصفيات كأس العالم 2022.

المصدر : الجزيرة

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