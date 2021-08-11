تفاصيل عقد ميسي مع سان جيرمان

أعلن باريس سان جيرمان أمس رسميا تعاقده مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعقد يمتد لعامين بعد انتهاء عقده مع برشلونة.

وبات ميسي أفضل لاعب في تاريخ برشلونة بتسجيله 672 هدفا خلال 778 مباراة، لكن تجربته المذهلة انتهت في "الكامب نو" نظرا لوجود صعوبات مالية في تحمل الراتب الهائل للنجم الأرجنتيني.

وأصبح ميسي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 6 مرات، لاعبا حرا منذ 1 يوليو/تموز الماضي، وسط توقعات على نطاق واسع بأنه سيجدد عقده مع برشلونة لكنه في النهاية قرر الرحيل وخوض تجربة جديدة في الدوري الفرنسي.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt)، المتخصص بقيم اللاعبين والانتقالات، فإن تفاصيل عقد ميسي الذي تبلغ قيمته السوقية 80 مليون يورو، ما يلي:

– رقم القميص "30"

– عقد يمتد لعامين مع عام إضافي اختياري

– 35 مليون يورو سنويا

– 25 مليون يورو مكافأة التوقيع