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الخليفي: قمنا بأفضل سوق انتقالات وميسي جلب عروض رعاية ضخمة للفريق

11/8/2021

قال رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، إن تعاقدات الفريق في الصيف الحالي رفعت قيمة النادي بنحو 500 مليون يورو، وأكد أن وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جلب عروضا لرعاية الفريق بمبالغ ضخمة.

وتحدث الخليفي في حوار مع شبكة "بي إن سبورتس" عن التعاقد مع النجم السابق لنادي برشلونة، وقال "اتصلتْ به أندية كبيرة وكثيرة، وعرضت عليه مبالغ أكبر، لكنه اختار باريس سان جيرمان".

وأشار إلى أن النجم الأرجنتيني يسعى لتعزيز سجله بمزيد من الألقاب مع باريس جيرمان، وكسر الرقم القياسي للمدافع البرازيلي داني ألفيس، أكثر اللاعبين تتويجا في تاريخ كرة القدم بـ43 لقبا.

وأضاف "ننتظر منه الكثير في الملعب، طموحنا كبير ولا نخفيه، ميسي سوف يجلب الكثير للنادي داخل الملعب وخارجه".

واعتبر الخليفي أن سان جيرمان قام بأفضل سوق انتقالات خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك بعد النجاح في ضمان خدمات كل من المغربي أشرف حكيمي، والإسباني سيرخيو راموس، والإيطالي جيانوليجي دونارونا، والهولندي جورجينو فينالدوم.

وأكد أن التعاقد مع هؤلاء النجوم رفع قيمة النادي بنحو نصف مليار يورو، مشيرا إلى أن قيمة الفريق انتقلت من 70 مليون يورو قبل 10 سنوات إلى نحو 3 مليارات يورو اليوم، من دون احتساب قيمة الملعب ومركز التدريب. وأوضح أن التعاقد مع ميسي جلب للنادي عروض رعاية مع شركات مختلفة بمبالغ ضخمة.

وختم الخليفي حديثة بالقول إن النادي ظفر بلاعب كبير، ولكنه لم يفز بأي شيء بعد على أرضية الملعب، وأكد أن الفريق يطمح للتتويج بكل الألقاب الممكنة خلال الموسم الحالي.

المصدر : الجزيرة

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