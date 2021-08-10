فضل خاومي لوبيس تقديم استقالته ليتمكن من الحديث بحرية عما جرى في قضية ميسي، وقال “أنا أستقيل لأتمتع بحرية قول ما يعتقده كثير من مشجعي برشلونة، والمطالبة بالشفافية التي لم تكن موجودة”.
وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ تمهيدا لإتمام التعاقد مع نادي باريس سان جيرمان.
وقال خورخي ميسي والد ليونيل ميسي ووكيل أعماله -للصحفيين في مطار برشلونة- إن نجله سيوقع عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء.
🛫 ميسي وعائلته في مطار برشلونة#ميسي#Messi pic.twitter.com/2FKBnp5Nqp
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 10, 2021
ورصدت مختلف المواقع الإسبانية رحلة ميسي من منزله إلى مطار برشلونة، حيث تجمع عدد من مشجعي نادي برشلونة أمام بيت النجم الأرجنتيني وكانوا في وداعه.
كما تجمع صحفيون وعدد من المشجعين بمدخل مطار برشلونة وحاول الصحفيون الحصول على تصريح من اللاعب الذي اكتفى بتحية الجميع.
نسيم طالبي: جماهير الفريق الباريسي تنتظر وصول ميسي بشغف#ميسي#Messi pic.twitter.com/RQPneAWuF4
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 10, 2021
وبالعاصمة الفرنسية، تجمع مشجعون لباريس سان جيرمان قرب مطار لوبورجيه في انتظار خروج ميسي، كما تجمع مشجعون آخرون أمام ملعب النادي الذي سيحتضن حفل تقديم اللاعب في وقت لاحق.
ميسي يلوح للجماهير الباريسية 👋#ميسي #باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/pgwM5YRZJA
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 10, 2021
وتوجه ميسي -بعد وصوله مباشرة- إلى المستشفى الأميركي في باريس من أجل الخضوع للفحوص الطبية قبل الإعلان رسميا عن التحاقه بباريس سان جيرمان.
ونشر النادي الفرنسي -عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي- مقطعا يمهد للإعلان الرسمي عن صفقة ميسي
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021
وذكرت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني سيوقع على عقد لمدة موسمين مع موسم إضافي اختياري.