وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ تمهيدا لإتمام التعاقد مع نادي باريس سان جيرمان.

وقال خورخي ميسي والد ليونيل ميسي ووكيل أعماله -للصحفيين في مطار برشلونة- إن نجله سيوقع عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء.

ورصدت مختلف المواقع الإسبانية رحلة ميسي من منزله إلى مطار برشلونة، حيث تجمع عدد من مشجعي نادي برشلونة أمام بيت النجم الأرجنتيني وكانوا في وداعه.

كما تجمع صحفيون وعدد من المشجعين بمدخل مطار برشلونة وحاول الصحفيون الحصول على تصريح من اللاعب الذي اكتفى بتحية الجميع.

وبالعاصمة الفرنسية، تجمع مشجعون لباريس سان جيرمان قرب مطار لوبورجيه في انتظار خروج ميسي، كما تجمع مشجعون آخرون أمام ملعب النادي الذي سيحتضن حفل تقديم اللاعب في وقت لاحق.

وتوجه ميسي -بعد وصوله مباشرة- إلى المستشفى الأميركي في باريس من أجل الخضوع للفحوص الطبية قبل الإعلان رسميا عن التحاقه بباريس سان جيرمان.

ونشر النادي الفرنسي -عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي- مقطعا يمهد للإعلان الرسمي عن صفقة ميسي

وذكرت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني سيوقع على عقد لمدة موسمين مع موسم إضافي اختياري.