البث الحي
كرة قدم

ميسي يصل إلى باريس قبل الانضمام إلى سان جيرمان

10/8/2021-|آخر تحديث: 10/8/202107:01 PM (مكة المكرمة)

وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ تمهيدا لإتمام التعاقد مع نادي باريس سان جيرمان.

وقال خورخي ميسي والد ليونيل ميسي ووكيل أعماله -للصحفيين في مطار برشلونة- إن نجله سيوقع عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء.

ورصدت مختلف المواقع الإسبانية رحلة ميسي من منزله إلى مطار برشلونة، حيث تجمع عدد من مشجعي نادي برشلونة أمام بيت النجم الأرجنتيني وكانوا في وداعه.

كما تجمع صحفيون وعدد من المشجعين بمدخل مطار برشلونة وحاول الصحفيون الحصول على تصريح من اللاعب الذي اكتفى بتحية الجميع.

وبالعاصمة الفرنسية، تجمع مشجعون لباريس سان جيرمان قرب مطار لوبورجيه في انتظار خروج ميسي، كما تجمع مشجعون آخرون أمام ملعب النادي الذي سيحتضن حفل تقديم اللاعب في وقت لاحق.

وتوجه ميسي -بعد وصوله مباشرة- إلى المستشفى الأميركي في باريس من أجل الخضوع للفحوص الطبية قبل الإعلان رسميا عن التحاقه بباريس سان جيرمان.

ونشر النادي الفرنسي -عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي- مقطعا يمهد للإعلان الرسمي عن صفقة ميسي

وذكرت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني سيوقع على عقد لمدة موسمين مع موسم إضافي اختياري.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

استقالة واتهامات للابورتا ودور خفي لرئيس ريال مدريد.. رحيل ميسي يفجر خلافات داخل إدارة برشلونة

فضل خاومي لوبيس تقديم استقالته ليتمكن من الحديث بحرية عما جرى في قضية ميسي، وقال “أنا أستقيل لأتمتع بحرية قول ما يعتقده كثير من مشجعي برشلونة، والمطالبة بالشفافية التي لم تكن موجودة”.

9/8/2021

العلامة التجارية والمبيعات والتذاكر.. هذه قيمة الخسائر الاقتصادية لبرشلونة بسبب رحيل ميسي

لن تتوقف تبعات رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة عند الجانب الرياضي، وسيكون النادي الكتالوني أمام خسائر كبيرة على المستوى الاقتصادي بعد فقدان خدمات أحد أفضل اللاعبين في التاريخ.

9/8/2021
المزيد من كرة قدم

تفاصيل عقد ميسي مع سان جيرمان

ميسي يتقاضى 35 مليون يورو سنويا مع سان جيرمان (مواقع التواصل)

"إم إن إم".. ميسي يكمل "فريق الأحلام" لباريس سان جيرمان

ميسي ونيمار ومبابي، ثلاثي قد يتفوق على &#34;إم إس إن&#34; (مواقع التواصل)

رسميا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع ليونيل ميسي

كما لم تشاهده من قبل.. بالفيديو- برشلونة يودع ميسي بفيديو نادر في أكاديمية لاماسيا

ميسي وعمره 17 عاما في أكاديمية &#34;لا ماسيا&#34; (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

واشنطن تتوقع انهيارا أسرع لحكومة كابل.. طالبان تسيطر على تاسع عاصمة ولاية وتقصف باغرام والرئيس الأفغاني يقيل قائد الجيش

صورة نشرها المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد على تويتر عقب سيطرة مقاتلي الحركة على مدينة فيض آباد مركز ولاية بدخشان (وسائل التواصل الاجتماعي)
logo

العالم والسفاح.. ابن خلدون في مواجهة تيمورلنك!

ما الذي سيحدث لو انهارت قيمة البتكوين حتى الصفر؟

أصحاب العملات المشفرة أصبحوا أكثر تطورا وثراء لكن المخاطر باتت أكبر (شترستوك)

الغنوشي: تونس تجنبت إراقة الدماء ويجب إنهاء تجميد البرلمان للتصويت على حكومة شرعية

الغنوشي قال إن الرئيس قيس سعيد يرفض أي حوار (رويترز)