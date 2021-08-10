معركة قانونية بين ريال مدريد والليغا على صفقة بقيمة 3.2 مليارات دولار

أعلن نادي ريال مدريد متابعة خافير تيباس رئيس الرابطة الإسبانية لكرة القدم (الليغا) وأحد صناديق الاستثمار الدولية بسبب صفقة تبلغ قيمتها 3.2 مليارات دولار، في حين اتهم تيباس رئيس الريال فلورنتينو بيريز باستخدام "أساليب تهديد" لإفشال الصفقة.

وأعلن النادي الملكي أنه سيرفع دعوى مدنية وجنائية على تيباس وخايمي جيخارو رئيس شركة "سي في سي" (CVC) للأسهم، وأكد أنه سيواصل الإجراءات القانونية لمنع الموافقة على الخطة المقترحة التي سيصوّت عليها أعضاء الجمعية العمومية للدوري بعد غد الخميس.

وقال الدوري الإسباني الأسبوع الماضي إن الصفقة التي يطلق عليها "دعم الدوري الإسباني" ستدعم الأندية وتمنحها الأموال للإنفاق على مشروعات البنية الأساسية الجديدة، فضلا عن زيادة الأموال المخصصة لرواتب اللاعبين.

وأصرّت رابطة الدوري الإسباني على أن الاتفاقية لن تؤثر في إدارة الدوري أو حقوق البث، ولكن ريال مدريد وبرشلونة أعلنا موقفهما المعارض للاتفاقية، بزعم أن حقوق البث ستتأثر وأنها لن تُستثمر استثمارا صحيحا.

ورفض الريال وبرشلونة ما نصت عليه الاتفاقية بمنح "سي في سي" حصة 10% من حقوق البث التلفزيوني المستقبلية للدوري.

تهديد علني

ورد تيباس على البيان برسالة عبر حسابه في تويتر انتقد خلالها رئيس ريال مدريد لاستخدامه "أساليب تهديد"، وقال إن "طريقة التهديد التي يتبعها بيريز في السر منذ سنوات أصبحت الآن علنية، نتحمل في الأندية والمؤسسات على مدار أعوام طوال تهديداته. منذ 2015 والبيع المركزي، والانتهاكات المستمرة للاتفاقات، ودوري السوبر. يستحق ريال مدريد أفضل من ذلك".

من جانبها قالت رابطة الدوري الإسباني في بيان اليوم الثلاثاء إن ريال مدريد يسعى بإعلانه اتخاذ إجراءات قانونية إلى منع الأندية الأخرى من الحديث عن الصفقة "عن طريق أساليب قسرية وتهديدية".

وأشارت إلى أن تحرك النادي الملكي كان "ردّ فعل متوقعا نظرًا إلى سجل النادي في المعارضة بصورة مباشرة وإقامة دعاوى قضائية ضد أي مشروع إستراتيجي من شأنه تعزيز المنافسة وتطوير أنديتها. هناك 51 إجراء قضائيا متراكما اتخذها ريال مدريد ضد الليغا التي فازت بمعظمها".