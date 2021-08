أصدر المجلس الدولي التشريعي لكرة القدم "إيفاب" (IFAB) النسخة الجديدة من قانون كرة القدم التي سيتم العمل بها في موسم 2021-2022، والتي دُرست من قِبل الحكام حول العالم وبدأ تنفيذها في مباريات الموسم الجديد.

ويعد المجلس الدولي التشريعي هو المسؤول عن إصدار التشريعات وقانون اللعبة وليس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كما يعتقد البعض.

ويتضمن قانون كرة القدم 17 مادة، وشهد تغيرات جذرية منذ مونديال 2018، حيث استحدِثت أبواب جديدة بعد اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وأصدر إيفاب نسخة باللغة العربية من قانون كرة القدم بجانب اللغات المعتمدة الأخرى وأبرزها الإنجليزية.

وأدخل على ملاحظات قانون كرة القدم تعديلين؛ هما اعتماد القياس بالوحدة المترية في حال وجود اختلاف بينها وبين وحدات القياس الإنجليزية، إضافة إلى استبدال كلمات (إشارة أو إشارات، أو إيماءات) الواردة في المواد 4 و6 و12 بكلمات "فعل أو أفعال، أو تصرف".

وجاءت التعديلات التي أدخلها إيفاب على القانون الجديد كالتالي:

المادة 1 "ميدان اللعب"

1- يجب أن يكون قائما المرمى والعارضة في المرميين بنفس الشكل (مربعة أو مستطيلة أو دائرية أو بيضاوية أو المزج بين هذه المواصفات).

2- السماح بإرسال إشارة تقنية خط المرمى -التي تحدد عبور الكرة الخط داخل المرمى- إلى غرفة حكم الفيديو المساعد (فار)، حيث كانت في السابق ترسل إلى حكم الساحة فقط.

المادة 6 "الحكام الآخرون"

3- استحدث الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائمة دولية معتمدة لحكام الفيديو المساعدين على غرار حكام الساحة والحكام المساعدين، وذلك حتى يتم الاستعانة بحكام هذه القائمة فقط في المباريات والبطولات الرسمية.

وأكد الفيفا على أن حكام الفار يساعدون حكام الملعب وفقا للبروتوكول الذي وضعه فقط.

المادة 7 "مدة المباراة"

4- أوضح التعديل الجديد نقطة مهمة بخصوص الوقت الضائع كانت تحدث جدلا واسعا، وهي أنه إذا توقف اللعب قرب نهاية المباراة لوقت طويل -مثل إصابة أحد اللاعبين إصابة خطيرة في الدقيقة 87 وتوقف اللعب 7 دقائق حتى تم نقله بشكل آمن إلى خارج الملعب- فإن الوقت الذي يضيفه حكم الساحة للوقت الضائع هو 3 دقائق فقط (الوقت المتبقي من الوقت الأصلي) وليس وقت التوقف الأطول.

المادة 11 "التسلل"

5- الأخذ في الاعتبار أن الكتف ليس جزءا من الذراع عند احتساب مخالفات لمسة اليد، والتأكيد على أنه جزء من الجسم يمكن بواسطته تسجيل هدف بطريقة مشروعة.

6- أيدي وأذرع اللاعبين -بما فيهم حراس المرمى- لا يتم الأخذ بها عند احتساب التسلل، علما أن الذراع يمتد حتى الجزء السفلي من الإبط.

المادة 12 "الأخطاء وسوء السلوك"

7- يمكن احتساب ركلة حرة أو ركلة جزاء إذا اُرتكبت مخالفة داخل حدود الملعب أو خارجه ضد الحكام أو أحد المسجلين في قائمة الفريق سواء كان لاعبا أو بديلا أو مستبدلا أو حتى مطرودا من الملعب أو مسؤولا فنيا (مدرب) أو إداريا.

ويشترط في احتساب المخالفة أن تكون أثناء سير اللعب.

وتفسير هذا التعديل أنه إذا ارتكبت المخالفة داخل الملعب فتحتسب من المكان الذي ارتكبت فيه وهذا مفهوم، ولكن إذا ارتكبت المخالفة خارج الملعب فتحتسب حسب موقعها بمعنى المكان الأقرب إليها، فمثلا إذا ارتكبت خارج الملعب بالقرب من منطقة جزاء المخالف تحتسب ضربة جزاء عليه، أما إذا كانت خارج خط التماس فتنفذ المخالفة من على خط منطقة التماس وهكذا.

8- يعاقب اللاعب بضربة حرة مباشرة أو ضربة جزاء إذا عض أو بصق على أحد المسجلين بقائمة الفريق المنافس أو حكام المباراة.

9- إذا أوقف الحكم اللعب بسبب مخالفة ارتكبها لاعب داخل الملعب أو خارجه، ضد عامل خارجي (بديل أو مشجع أو أي شخص خارج تشكيلة الفريقين بالملعب) فسيتم استئناف اللعب بإسقاط الكرة، ما لم يتم منح ركلة حرة لمغادرة الملعب دون إذن الحكم.

10- تواصلت محاولات الحد من أخطاء الحكام واللغط الدائر حول لمسات اليد؛ بالتأكيد على أنه ليست كل لمسة يد مخالفة، حيث يشترط التعمد لاحتساب المخالفة، وطالما كانت حركة اليد أو الذراع طبيعية نتيجة لحركة جسم اللاعب، ولم تجعل الجسم أكبر بشكل غير طبيعي (برفعها عاليا أو جانبا على سبيل المثال)؛ فلا تعد مخالفة مطلقا.

ووضع القانون المعدل معايير التعمد في نقطتين محددتين وهما أن تكون حركة اليد أو الذراع في اتجاه الكرة أو في طريقها أو تكبير حجم الجسم بشكل غير مبرر برفع اليد أو الذراع بشكل واضح عاليا أو جانبا أو في أي اتجاه أو على الأرض.

11- عدم احتساب أي هدف نتج عن لمسة يد مباشرة أو بعدها فورا للفريق المهاجم أو حارس مرماه حتى وإن كانت غير متعمدة، بمعنى أنه اتجهت من يده أو ذراعه للمرمى مباشرة.

12- لا تعد لمسة اليد متعمدة أي لا تحتسب مخالفة في 3 حالات:

إذا كانت اليد أو الذراع قريبة من الجسم ويحاول اللاعب تفادي الكرة لكنه يفشل.

إذا كانت اليد أو الذراع بعيدة عن الجسم لكن في نطاق الحركة الطبيعية لليد أو الذراع.

إذا ارتدت الكرة من قدم اللاعب أو رأسه مباشرة ليده أو ذراعه.

إذا حاول اللاعب دعم جسمه بوضع ذراعه على الأرض أثناء السقوط واصطدت الكرة باليد أو الذراع.

13- ألغي التعديل الذي طبق فقط الموسم الماضي 2020-2021 باعتبار لمسة اليد غير المتعمدة قبل تسجيل الهدف مباشرة مخالفة، سواء كانت من زميل صاحب الهدف -أي الممرر- أو صانع الهجمة التي أسفر عنها الهدف؛ أي أنها لا تعتبر الآن مخالفة طالما غير متعمدة.

14- تُمنح ركلة حرة غير مباشرة إذا بدأ اللاعب حيلة متعمدة لتمرير الكرة (بما في ذلك من ركلة حرة أو ركلة مرمى) إلى حارس مرماه بالرأس والصدر والركبة وما إلى ذلك للتحايل على القانون، وذلك بغض النظر عما إن مسك الحارس الكرة أو لا.

15- يجب إنذار اللاعب أو حارس المرمى الذي يشرع في خدعة متعمدة للتحايل على القانون وإشهار البطاقة الصفراء للسلوك غير الرياضي، ويستأنف اللعب بضربة حرة غير مباشرة من المكان الذي رفع فيه اللاعب الكرة للأعلى إلى رأسه أو صدره.