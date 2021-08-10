رسميا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع ليونيل ميسي

وقّع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقدا مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليبدأ رحلة جديدة في عالم الساحرة المستديرة بعد مسيرة استمرت أكثر من عقدين مع برشلونة.

واجتاز ميسي الفحوص الطبية في المستشفى الأميركي بباريس بعد ساعات من وصوله إلى العاصمة الفرنسية.

وسيتم تقديم ميسي رسميا خلال مؤتمر صحفي منتصف نهار غد الأربعاء (بتوقيت مكة المكرمة) في ملعب حديقة الأمراء بباريس.

ووقع النجم الأرجنتيني عقدا لمدة موسمين مع إمكانية التمديد سنة إضافية، وسيحمل الرقم 30 مع الفريق.

A new 💎 in Paris ! PSGxMESSI ❤️💙 pic.twitter.com/2JpYSRtpCy — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

وقال النجم الأرجنتيني في أول تصريح للموقع الرسمي للنادي الفرنسي "لا أطيق الانتظار لبدء فصل جديد في مسيرتي في باريس، طموحاتي تنسجم بشكل تام مع النادي ورؤيته. أعرف مدى تميز اللاعبين والموظفين هنا. أنا مصمم على أن أبني إلى جانبهم شيئا رائعا للنادي وللمشجعين. لا أطيق الانتظار حتى موعد دخولي إلى ملعب حديقة الأمراء".

من جانبه، عبر رئيس سان جيرمان ناصر الخليفي عن سعادته للتعاقد مع ميسي، وقال "يسعدني أن ميسي اختار الانضمام إلى باريس سان جيرمان ونحن فخورون بالترحيب به في باريس مع عائلته".

وأضاف الخليفي "لم يخف ميسي رغبته في مواصلة اللعب على أعلى مستوى والفوز بالألقاب. وطموح النادي هو نفسه بالطبع. يؤكد انضمام ميسي إلى فريقنا ذي المستوى العالمي أهمية تعاقداتنا ونجاحها. ومع مدربنا الرائع وطاقمه، أتطلع إلى رؤية فريقنا يصنع التاريخ لجميع مشجعينا في جميع أنحاء العالم".

وسيلتقي ميسي لأول مرة جماهير النادي بمناسبة لقاء الفريق المقبل في الدوري أمام ستراسبورغ، الذي سيشهد أيضا تقديم اللاعبين الذين تعاقد معهم الفريق خلال الصيف الحالي، وهم: أشرف حكيمي وسيرخيو راموس وجيانلويجي دوناروما وجورجينيو فينالدوم.

وسيحظى نادي بايس جيرمان بتشكيلة غنية بالنجوم وهجوم ناري مكون من ميسي ونيمار ومبابي، وهو ما سيعزز فرص الفريق في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

استقبال شعبي

وتجمّع عشرات المشجعين في مطار لوبورجيه لاستقبال ميسي، ولوّح النجم الأرجنتيني الذي ارتدى قميصا كتب عليه "هنا باريس" مبتسما للمشجعين.

🚨🚨ليونيل ميسي يحيي الجماهير الباريسية بعد وصوله إلى العاصمة الفرنسية باريس @PSG_arab pic.twitter.com/d70eoQJkSv — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) August 10, 2021

واستبق سان جيرمان الإعلان الرسمي ببث عدد من المقاطع التشويقية التي تعكس قيمة الصفقة الضخمة التي شغلت العالم في الأيام الماضية.

واستعرض أحد المقاطع معالم باريس وطائرة تهبط وصورة مقربة لشخص يوقع بعض الأوراق، وفي الخلفية يمكن سماع موسيقى مبهجة وكلمات تقول "جوهرة جديدة في باريس"، وتضمن المقطع صورة لـ6 كرات ذهبية، في إشارة إلى مرات تتويج ميسي بهذه الجائزة، وفي الخلفية برج إيفل.

ووضع ميسي حدا لمسيرته مع برشلونة بسبب المتاعب المالية للنادي، لينهي رحلة توّجت بلقب الهداف التاريخي للنادي برصيد 682 هدفا، علما أن النجم الأرجنتيني توّج مع الفريق بـ4 ألقاب لدوري الأبطال مع برشلونة و10 ألقاب للدوري الإسباني.