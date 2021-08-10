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برشلونة يودع ميسي بفيديو نادر في أكاديمية لاماسيا

ميسي وعمره 17 عاما في أكاديمية "لا ماسيا" (مواقع التواصل)
ميسي وعمره 17 عاما في أكاديمية "لا ماسيا" (مواقع التواصل)
10/8/2021

نشر برشلونة الإسباني مقطع فيديو خاصا ونادرا لنجمه السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي عندما كان لاعبا في أكاديمية الشباب بالنادي والتي يطلق عليها "لا ماسيا".

وكان برشلونة قد أكد رحيل ميسي الخميس الماضي لعدم مقدرته على تجديد عقده مع اللاعب بسبب لوائح رابطة دوري كرة القدم "لا ليغا" كما ودّع النجم الأرجنتيني النادي في مؤتمر صحفي عقده أول أمس الأحد في معقل الفريق ملعب "كامب نو".

وشارك النادي بالفيديو، على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، حيث ظهر فيه ميسي وهو ما يزال ناشئا في "لا ماسيا" قبل أن يصبح نجما عالميا ويصنع التاريخ مع الفريق الكتالوني.

وأظهرت بعض اللقطات اللمساتِ الساحرة للنجم الأرجنتيني خلال مشاركاته مع "لا ماسيا" حاصدا قرابة مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة من نشره، وتفاعل معه عدد كبير من جماهير "البرسا".

وعبّر عدد من المتابعين عن حزنهم بسبب هذه النهاية بين ميسي وبرشلونة، في حين تغنى آخرون بالتاريخ الكبير الذي صنعه ميسي منذ انضمامه إلى الفريق الأول ومشاركته بحصد الألقاب والبطولات للفريق وفوزه بالعديد من الجوائز الفردية خلال مسيرته مع برشلونة.

و"لا ماسيا دي كان بلينس" (بالإسبانية: La Masía de Can Planes)‏ وتُنطق اختصارًا باسم "لا ماسيا"‏ هو مُصطلح يُستخدم للتعريف بأكاديمية الشباب لدى النادي والتي تضم أكثر من 300 لاعب يصعد المتميزون منهم للفريق الأول أو يتم إعارتهم لصقلهم.

المصدر : وكالة سند

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