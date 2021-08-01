قد تعرف الأشقاء هازارد وألكانتارا وبواتينغ، ولكن العديد من "الأقارب" في عالم كرة القدم لا يحظون بنفس شهرة هؤلاء. تعرف على عدد منهم في هذا التقرير.

أصبحت "الصلات العائلية" منذ عقود أمرا شائعا في أندية كرة القدم؛ حيث يتبارى الإخوة أحيانا ضد بعضهم البعض على المستوى الدولي، فيما يلعبون أحيانا أخرى في صفوف نفس الفريق الوطني.

وهناك العديد من "الأقارب" -في عالم الكرة المستديرة- الذين لم تتم إثارة الانتباه إليهم في السنوات الأخيرة. موقع "سبورتي ليغز" (sportyleagues) الرياضي اختار بعضا من هؤلاء النجوم الذين لا يعرف الكثيرون وجود صلة قرابة فيما بينهم، ومنهم:

ميسي وبويان كركيتش

لم يكن الشيء الرائع الوحيد فقط في كل من ليونيل ميسي وبويان كركيتش أنهما لعبا معا لعدة سنوات في صفوف برشلونة، لكن اللاعبين تجمعهما علاقة أكبر من مجرد كونهما زميلين في الفريق.

فميسي وبويان هما في الواقع أبناء عمومة، وإن كانا أبناء العم الرابع، حيث بدأ كل شيء عام 1846 عندما تزوج كل من ماريانو وتيريزا في كاتالونيا وأنجبا أطفالا كان من بينهما أجداد لكلا اللاعبين. وبشكل أوضح، كان الجد الأكبر لميسي والجد الأكبر لبويان شقيقين.

From being nicknamed 'THE NEW MESSI' to playing in the MLS at 29-years-old 😳 – What happened to Bojan Krkic?!#REWIND pic.twitter.com/5GI2wdS1bH — Football Daily (@footballdaily) February 12, 2020

فيرلان وإدوارد ميندي

مرة أخرى، فيرلان وإدوارد أبناء عمومة، لكن ليس هذا الشيء الوحيد المشترك بينهما، حيث أمضيا معا وقتا معتبرا في نادي لوهافر الفرنسي خلال سنوات تكوينهما.

فبعد أن أنهى فيرلان تدريبه في النادي الفرنسي أصبح محترفا وانتقل بعدها لنادي أولمبيك ليون ثم إلى ريال مدريد، فيما انتقل إدوارد لنادي مارسيليا ثم رين الفرنسيين ومن بعدهما إلى الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة تشلسي العام الماضي 2020.

وقد وضع القدر القريبين في مواجهة مباشرة، رغم أنهما لم يلعبا أبدا مع بعضهما البعض كمحترفين، ففي مايو/أيار الماضي تباريا معا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تمكن تشلسي بقيادة إدوارد من انتزاع بطاقة التأهل للنهائي قبل أن يفوز باللقب ضد مانشستر سيتي في بورتو.

لوكا مودريتش ومارك فيدوكا

قد يبدو هذا الأمر مفاجئا للبعض؛ لكن في الحقيقة مودريتش وفيدوكا لاعبان متميزان في بلديهما (كرواتيا وأستراليا) ومرتبطان أيضا بصلة قرابة.

ويعتبر الأول صاحب مسيرة كروية أكثر تألقا من قريبه، حيث تمكن رفقة ريال مدريد من وقف هيمنة النجمين العالميين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" (France Football) الفرنسية، حين حصل عليها في العام 2018.

ولد والد فيدوكا (جو فيدوكا) في كرواتيا قبل أن يهاجر إلى أستراليا في الستينيات؛ حيث ولد مارك مهاجم سلتيك ولييدز السابق. وقد انضم الدولي الأسترالي إلى سيلتيك قادما من دينامو زغرب الكرواتي، وهو نفس النادي الذي بدأ فيه مودريتش مسيرته الكروية.

FACT: Luka Modric and Mark Viduka are cousins. One is Croatian, the other is Australian. 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/m7Wa5jpG0J — Sam Bayliss (@DailyBayliss) August 30, 2017

كارل وليون كورت وروبن لوفتوس تشيك

لا يعتبر الإخوة بواتينغ وألكانتارا -وغيرهما من لاعبي كرة القدم الآخرين- الأشقاء الوحيدين الذين لعبوا دوليا لمنتخبات مختلفة، بل أيضا الأخوان كورت وأخوهما غير الشقيق روبن لوفتوس تشيك.

وُلِد كارل وليون في إنجلترا لكنهما اختارا اللعب لمنتخب غويانا (بلد أبيهما)، وقد لعبا معا في الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة ويمبلدون ونيوكاسل، فيما لعب ليون موسمين مع ستوك سيتي وبيرنلي.

أمير سباهيتش وإدين دزيكو

يعتبر لاعبا البوسنة والهرسك الأكثر لعبا في المنتخب الوطني أبناء عم. ويعد إدين دزيكو الهداف التاريخي لمنتخب البوسنة؛ حيث سجل 58 هدفا في 107 مباراة، فيما لعب سباهيتش 94 مباراة في صفوف المنتخب منذ أول ظهور له عام 2003.

وقد كان لكلا اللاعبين دور أساسي في الصعود الرائع لبلدهما كرويا خلال السنوات الأخيرة، حيث تأهل المنتخب البوسني لأول بطولة كبرى على الإطلاق عام 2014 حين بلغ نهائيات كأس العالم التي أقيمت في البرازيل.