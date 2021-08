أصبحت "الصلات العائلية" منذ عقود أمرا شائعا في أندية كرة القدم؛ حيث يتبارى الإخوة أحيانا ضد بعضهم البعض على المستوى الدولي، فيما يلعبون أحيانا أخرى في صفوف نفس الفريق الوطني.

وهناك العديد من "الأقارب" -في عالم الكرة المستديرة- الذين لم تتم إثارة الانتباه إليهم في السنوات الأخيرة. موقع "سبورتي ليغز" (sportyleagues) الرياضي اختار بعضا من هؤلاء النجوم الذين لا يعرف الكثيرون وجود صلة قرابة فيما بينهم، ومنهم:

لم يكن الشيء الرائع الوحيد فقط في كل من ليونيل ميسي وبويان كركيتش أنهما لعبا معا لعدة سنوات في صفوف برشلونة، لكن اللاعبين تجمعهما علاقة أكبر من مجرد كونهما زميلين في الفريق.

فميسي وبويان هما في الواقع أبناء عمومة، وإن كانا أبناء العم الرابع، حيث بدأ كل شيء عام 1846 عندما تزوج كل من ماريانو وتيريزا في كاتالونيا وأنجبا أطفالا كان من بينهما أجداد لكلا اللاعبين. وبشكل أوضح، كان الجد الأكبر لميسي والجد الأكبر لبويان شقيقين.

From being nicknamed 'THE NEW MESSI' to playing in the MLS at 29-years-old 😳 – What happened to Bojan Krkic?!#REWIND pic.twitter.com/5GI2wdS1bH

— Football Daily (@footballdaily) February 12, 2020