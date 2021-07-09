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قطر تستعد لإعلان اكتمال ملاعب كأس العالم نهاية العام الجاري

ملعب لوسيل أحد أكبر ملاعب مونديال 2022 (الجزيرة)
ملعب لوسيل أحد أكبر ملاعب مونديال 2022 (الجزيرة)
8/7/2021

أكد المهندس ياسر الجمال، رئيس مكتب العمليات ونائب رئيس المكتب الفني للمشاريع في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، أن قطر أنجزت 95% من مشاريع البنية التحتية لكأس العالم لكرة القدم 2022، وتستعد للإعلان عن اكتمال جميع ملاعب البطولة بنهاية العام الجاري.

وقال الجمال في بيان صحفي من اللجنة العليا للمشاريع والإرث بمناسبة تبقي 500 يوم على مونديال قطر 2022 "نبذل قصارى جهدنا منذ 2011 في تنفيذ البنية التحتية اللازمة والإعداد الجيد لتنظيم البطولة. ولو نظرنا إلى المترو العصري والمطار وأعمال التوسعة للطرق السريعة، وغيرها من مشاريع البنية التحتية المتطورة؛ سندرك أننا على الطريق الصحيح".

وحول تقدم العمل في ملاعب قطر 2022 تابع الجمال "اكتمل العمل في 5 ملاعب، مع إعلان جاهزية الثلاثة المتبقية قريباً، وتستضيف 6 ملاعب مونديالية منافسات كأس العرب قطر 2021 خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول المقبلين".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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