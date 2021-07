عندما عاد لاعبو إنجلترا للتدريبات صباح الخميس في مقرهم في سان جورج بارك، لم يكن هناك شك في أن الفريق شعر ببهجة الاحتفالات الصاخبة عقب الفوز على الدنمارك في قبل نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم في ملعب ويمبلي.

ولكن في الوقت الذي كان يتم فيها إزالة آثار الاحتفالات الصاخبة بالتأهل للنهائي حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، ستواجه إنجلترا اختبارا أكثر صعوبة.

ورغم الفرحة العارمة والبهجة بعودة "كرة القدم إلى موطنها" والمبالغة لدرجة مطالبة أحد خبراء تحليل المباريات باعتبار اليوم يوما وطنيا للاحتفال، لكن إنجلترا لم تفز بأي شيء بعد.

