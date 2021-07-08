أكد المدرب جوزيه مورينيو أنه لم يحضر إلى إيطاليا لقضاء عطلة، وذلك خلال تقديمه لوسائل الإعلام وجماهير نادي روما اليوم الخميس، مشيرا إلى أنه يرغب في قيادة الفريق لتحقيق النجاح الدائم وليس فقط مجرد السعي لإنهاء فترة صوم طويلة عن الألقاب.

وتعاقد روما مع مورينيو -مدرب توتنهام السابق- خلفا لباولو فونسيكا في نهاية الموسم الماضي بعد أن احتل روما المركز السابع في الدوري الإيطالي وأخفق في إنهاء 13 عاما من الانتظار للفوز بألقاب.

"يجب ألا ننسى الماضي أبدًا، لكننا نريد أن نبني مستقبلًا". "حان الوقت الآن للعمل". 💬 جوزيه مورينيو | #روما pic.twitter.com/5HkaLXuQ1Y — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) July 8, 2021

وقال مورينيو -بمؤتمر صحفي- "في كرة القدم قد لا يكون في بعض الأحيان أي مكان لكلمة وقت، لكن في حالة روما يوجد وقت وهو أمر مهم لقيادة الفريق للنجاح الدائم".

وأضاف "لا يرغب النادي في تحقيق النجاح اليوم والمعاناة من المشاكل غدا، لكنه يريد مشروعا يمكنه الاستمرار في المستقبل. هذا هو السبب الرئيسي وراء حضوري إلى روما وحان وقت العمل. لم أحضر لقضاء عطلة".

واستقبلت جماهير روما تعيين مورينيو بفرحة وحفاوة، حيث تأمل أن يكرر الرجل الإنجاز الذي حققه مع إنتر ميلان بالفوز بالثلاثية في موسم 2009-2010، وأن يعيد روما لقمة كرة القدم الإيطالية وينهي صوم نادي العاصمة عن الألقاب والذي يعود إلى كأس إيطاليا في موسم 2007-2008.

وقال مورينيو "لا يمكننا الهروب من حقيقة أن هذا النادي لم يفز بألقاب منذ فترة طويلة. أنهى روما الموسم الماضي بفارق 29 نقطة وراء متصدر الدوري وبفارق 16 نقطة عن المربع الذهبي. نحتاج للعثور على إجابات لهذه الأسئلة".