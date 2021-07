بينما تبتهج إنجلترا بوصولها لأول نهائي كبير منذ 1966؛ تزايد الغضب في الخارج من حصولها على ركلة جزاء بالوقت الإضافي بداعي تعرض رحيم سترلينغ لعرقلة، حيث فازت 2-1 على الدانمارك في مباراة قبل نهائي بطولة أوروبا 2020.

وأدانت العديد من وسائل الإعلام وشخصيات بارزة بكرة القدم ركلة الجزاء ووصفها البعض بأنها "رخيصة جدا"، وقال آخرون إن آراء إنجلترا المتغطرسة بشأن ادعاء اللاعبين للسقوط تبدو منافقة بالنظر إلى سقوط سترلينغ من أخف اللمسات، على حد قولهم.

Can’t see what all the fuss is about. Might just be 2 penalties. pic.twitter.com/2mfMxbVgtZ — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) July 8, 2021

وقالت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية إنهم "يتحدثون دائما عن سوء تصرف لاعب أجنبي حين يحاول خداع الحكم بادعاء السقوط، لكن في كرة القدم الإنجليزية النقية هذا لا يحدث، بعيدا عن أنها مباراة قبل نهائي بطولة أوروبا".

وأضافت أنه "سيكون من اللطيف أن تتوقف كرة القدم الإنجليزية عن إعطاء دروس لبقية القارة عن ادعاء السقوط".

وتوغل سترلينغ السريع والمراوغ -وهو الذي واجه اتهامات سابقة بادعاء السقوط أو "الغطس" في الدوري الإنجليزي الممتاز- داخل منطقة الجزاء قبل التحام يرى البعض أنه ليس قويا مع الدانماركيَين ماثياس يانسين ويواكيم مايهلي.

واحتسب الحكم الهولندي داني ماكيلي ركلة جزاء وأكد القرار بعد استشارة قصيرة لحكم الفيديو المساعد (فار)، لكنه لم يراجع اللقطة عبر الشاشة الصغيرة بالملعب.

وتصدى الحارس كاسبر شمايكل لركلة هاري كين في البداية، لكن الكرة ارتدت إلى قائد إنجلترا؛ ليسدد في الشباك ويمنح الفوز لأصحاب الضيافة.

رخيصة جدا

وقال الحكم الدولي السابق يوناس إريكسون -الذي أدار مباريات في بطولة أوروبا 2012 و2016- لشبكة "إس في تي" (SVT) السويدية "كانت لمسة خفيفة بالنسبة لي.. ركلة جزاء رخيصة جدا قبل نهائي بطولة أوروبا".

وأضاف "أنا مندهش حقا ومنزعج من أن حكم الفيديو لم يبلغ الحكم بشيء. هذا حسم الفريق المتأهل".

وقال سترلينغ إنها ركلة جزاء واضحة بعد تعرضه لعرقلة، لكن مدرب أرسنال السابق أرسين فينغر -مدير التطوير بالاتحاد الدولي (فيفا) حاليا- كان ضمن المشككين في صحة القرار.

وقال -لشبكة "بي إن سبورتس" (beIN SPORTS) الرياضية القطرية- "في لحظة مثل هذه من المهم للحكم أن يكون مقتنعا تماما بأنها ركلة جزاء. لم تكن واضحة بما يكفي ليحتسبها، وكان يجب أن ينظر إلى الشاشة على الأقل".

وذهب جوزيه مورينيو مدرب روما لأبعد من ذلك وقال -لمحطة "توك سبورت" (Toksport) الإذاعية "بالنسبة لي ليست ركلة جزاء على الإطلاق"، رغم أنه يرى أن الفريق الأفضل فاز، وقال إنه سعيد من أجل إنجلترا.

وربما شعرت الدانمارك بظلم أكبر لوجود كرة ثانية بالملعب عند دخول سترلينغ منطقة الجزاء، ويعتقد البعض أن ذلك يستدعي توقف اللعب وفقا للقواعد، لكن الحقيقة أن قانون كرة القدم ينص على عدم التوقف في الهجمات الواعدة طالما الكرة الأخرى لم تؤثر على اللعب مع إخراجها في أول توقف للعب أو إسقاط الكرة في حالة إيقاف الحكم اللعب بعد انتهاء الهجمة.

Those saying it wasn't a Pen, watch that contact on Sterling's left leg. That's a foul….. a Penalty. pic.twitter.com/joS2WCD0vG — Seddume 🐄 (@Quarterbackface) July 7, 2021

وما زاد الأمر سوءا تسليط مشجع لأشعة ليزر على شمايكل أثناء الاستعداد لركلة جزاء كين.

وقال ديتمار هامان -لاعب ألمانيا السابق والمحلل الحالي- "فازت إنجلترا بركلة جزاء من ادعاء صارخ. تفتخر إنجلترا دائما بأنها مهد اللعب النظيف وعدم التحايل".

وذكرت صحيفة "ليكيب" (L’equipe) الفرنسية أن إنجلترا اخترقت دفاع الدانمارك بركلة جزاء "مشكوك فيها"، فيما قالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" (La Gazzetta dello Sport) في إيطاليا -التي ستواجه إنجلترا في النهائي يوم الأحد القادم- "من العار حصولهم على بعض المساعدة لأنهم لا يحتاجون لذلك".

وكتب الصحفي الإيطالي تانكريدي بالميري -عبر تويتر- "إنها تغطس إلى الديار"، في سخرية من نشيد مشجعي كرة القدم في إنجلترا الذي بعنوان "إنها عائدة للديار".

دفاع سترلينغ

ودافع سترلينغ عن ركلة الجزاء بقوله "دخلت منطقة الجزاء، ووضعت قدمي اليمنى ولمس ساقي لذا كانت ركلة جزاء".

Not sure how anyone can argue this isn't a penalty. Two definite contacts when running at high speed, how can @sterling7 not stumble? pic.twitter.com/XkVtkM9SQ0 — Dakeb (@Dakeb_MCFC) July 8, 2021

لكن هناك أصواتا كثيرة أيدت رأي الحكم والفار في وجود مخالفة، ومنها محلل الجزيرة نت الحكم الدولي السابق ناصر صادق، الذي قال إن ضربة الجزاء كانت صحيحة لعدة أسباب؛ منها أن ستيرلينغ هو من لعب الكرة ولم يلمسها أي من المدافعين الاثنين أثناء محاولته المرور من بينهما، كما يوجد التحام بالساق اليمنى ليانسين -الذي لم يحاول حتى قطع الكرة وركز في تعطيل منافسه- أعلى فخذ ستيرلينغ، وهو يصنف ضمن العرقلة بإهمال كما تنص المادة 12 (الأخطاء وسوء السلوك) من قانون كرة القدم.

وتسبب هذا الالتحام في سقوط ستيرلينغ لأنه كان يجري بالكرة، والجزء العلوي من جسمه مائل للأمام -وهذا وضع طبيعي- وفي حالة حركة؛ مما يجعله أقل قدرة على التوازن، وفي هذه الحالة تحتسب العرقلة حتى لو بالغ اللاعب الإنجليزي في إظهار السقوط للحصول على ضربة جزاء نتيجة الالتحام، وهو ما تسبب في اعتقاد البعض عدم صحتها.