جدل كبير أحدثته ضربة الجزاء التي سجل منها المنتخب الإنجليزي هدف الفوز على نظيره الدانماركي 2-1، ليتأهل إلى المباراة النهائية من بطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) لأول مرة في تاريخه، حيث سيواجه نظيره الإيطالي يوم الأحد القادم.

واحتسب الحكم الدولي الهولندي داني ماكيلي -بعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد (فار)- ضربة جزاء أثارت جدلا واسعا في الدقيقة 102، بعد تقديره وجود عرقلة للنجم الإنجليزي رحيم ستيرلينغ خلال التحام مع منافسيه ماثياس يانسين ويواكيم مايهلي.

Sterlings right knee gets clipped followed by a hip barge from the other side….how is that “not touched”? try staying on your feet while sprinting with a ball and that happens pic.twitter.com/6LsSVxkaJd — Kevin Doyle (@KevinDoyle1983) July 7, 2021

وسجّل هاري كين هدف الفوز لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 104، عندما سدد ركلة الجزاء على يسار حارس الدانمارك كاسبر شمايكل الذي تصدى لها، لكنها ارتدت من يده لتصل إلى كين مجددا فيسجل هدف الفوز الثمين.

واحتسبت ضربة الجزاء خلال هجمة قادها ستيرلينغ من الناحية اليمنى أثناء وجود كرة ثانية بالقرب منه على أرض الملعب.

How come nobody mentioned there were two balls on the pitch when Sterling dived for the #England penalty? Game is ALWAYS stopped when there are two balls on the pitch. pic.twitter.com/4SwXfnhXsi — Chuckles Le Vert (@ChucklesLeVert) July 7, 2021

ونوضح أولا: أن قانون كرة القدم ينص على استمرار اللعب حتى في حالة وجود كرة أخرى في الملعب، حتى لا تفسد فرصة واعدة، مع التزام الحكم بإخراجها في أول توقف للمباراة.

ثانيا: بالنسبة لضربة الجزاء، فكانت صحيحة لعدة أسباب منها أن ستيرلينغ هو من لعب الكرة ولم يلمسها أي من المدافعين الاثنين أثناء محاولته المرور من بينهما، كما يوجد التحام بالساق اليمنى ليانسين -الذي لم يحاول حتى قطع الكرة وركز في تعطيل منافسه- أعلى فخذ ستيرلينغ، وهو يصنف ضمن العرقلة بإهمال كما تنص المادة 12 (الأخطاء وسوء السلوك) من قانون كرة القدم.

Sadly it’s what sterling does? 9.9 for the DIVE.. and as for VAR 😂😂. Sad to end a great match by cheating pic.twitter.com/7bia5AkFZS — Keith Shanley (@KeithShanley) July 7, 2021

وتسبب هذا الالتحام في سقوط ستيرلينغ لأنه كان يجري بالكرة، والجزء العلوي من جسمه مائل للأمام -وهذا وضع طبيعي- وفي حالة حركة مما يجعله أقل قدرة على التوازن، وفي هذه الحالة تحتسب العرقلة حتى لو بالغ اللاعب الإنجليزي في إظهار السقوط للحصول على ضربة جزاء نتيجة الالتحام، وهو ما تسبب في اعتقاد البعض عدم صحتها.

Shameful that penalty was given regarding Sterling’s dive. Diving Home #ENGDEN pic.twitter.com/v9qZAQTrcz — FEED THE POOR (@Goku1696) July 7, 2021