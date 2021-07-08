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رئيس رابطة الدوري الإسباني يكشف عن الطريقة الوحيدة لاستمرار ميسي مع برشلونة

انتهى عقد ميسي مع برشلونة بنهاية يونيو/حزيران الماضي دون توقيع عقد جديد معه (رويترز)
انتهى عقد ميسي مع برشلونة بنهاية يونيو/حزيران الماضي دون توقيع عقد جديد معه (رويترز)
8/7/2021

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم -اليوم الخميس- أنه يتعين على برشلونة تقليص فاتورة رواتب لاعبيه بشكل كبير للحفاظ على قائده ليونيل ميسي، وأضاف أن النادي لن يظهر أي تساهل عندما يتعلق الأمر بالامتثال لقواعد الرقابة المالية الصارمة للدوري.

وأنهى ميسي -الهداف التاريخي وصاحب الرقم القياسي في عدد المباريات مع الفريق- ارتباطه الذي دام 21 عاما مع النادي الكتالوني في يونيو/حزيران الماضي، وأصبح الآن متاحا بالمجان، لأن برشلونة لا يستطيع تقديم عرض جديد له بسبب معاناته المالية.

وقال جوان لابورتا رئيس برشلونة -في يونيو/حزيران الماضي- إن ميسي حريص على البقاء في النادي، لكن تقديم عرض جديد له تعيقه قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن رابطة الدوري قد تتساهل في قواعدها للسماح للفائز بالكرة الذهبية 6 مرات بالبقاء في برشلونة، لكن تيباس قال إنه لا توجد أية فرصة لحدوث ذلك.

وقال -لشبكة "لاسيكستا" (La Sexta) التلفزيونية الإسبانية- إن "القواعد كما هي ويجب على الجميع الالتزام بها، من برشلونة إلى الكوركون (المنافس في الدرجة الثانية)".

وأسهم ميسي -البالغ عمره 34 عاما- في قيادة الأرجنتين إلى نهائي بطولة كوبا أميركا أمام البرازيل بعد غد السبت، على أمل الفوز بأول ألقابه الكبرى مع منتخب بلاده.

ولم يخسر الفريق بقيادة المدرب ليونيل سكالوني في 19 مباراة منذ كوبا أميركا الأخيرة في 2019.

ويدرك اللاعبون الكبار -مثل سيرجيو أغويرو وأنخيل دي ماريا- أن الفوز بكأس العالم العام المقبل 2022 سيناريو غير محتمل الحدوث، وأن نهائي بعد غد السبت قد يكون آخر فرصة لهما لتحقيق اللقب.

لكن مستقبل ميسي مع النادي لا يزال بحاجة للاستقرار، حيث يبدأ الدوري الإسباني خلال 5 أسابيع.

وقال تيباس إن الوسيلة الوحيدة لبرشلونة للاحتفاظ بقائده هي التخلص من بعض لاعبيه، وقد باع بالفعل جونيور فيربو إلى ليدز يونايتد والدولي الأميركي كونراد دي لا فوينتي لأولمبيك مرسيليا.

وأضاف تيباس "إذا لم يرحل أي لاعب سيكون من المستحيل الإبقاء على ميسي".

المصدر : رويترز

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