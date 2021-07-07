قدم نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم مدربه الجديد يوليان ناغلسمان رسميا أمام وسائل الإعلام اليوم الأربعاء، ليبدأ قيادة تدريبات بطل ألمانيا، ولم يخف المدرب مدى سعادته بتولي المنصب.

وقال ناغلسمان "دائما ما كان التدريب هنا يمثل حلما بالنسبة لي"، مضيفا أنه كان سيقبل المهمة أيضا حتى لو عرض النادي عليه عقدا لمدة عام واحد.

ووقع ناغلسمان عقدا لمدة 5 أعوام، وقال إن هذا "يشكل إشادة مسبقة بعملي، وأود إثبات جدارتي بذلك، الحصول على هذا المستوى من الثقة يمنح شعورا رائعا".

وأضاف "هذا يظهر أيضا ما يجب عليك تقديمه، أعي ذلك، وأود أن أحققه".

وقال أوليفر كان رئيس بايرن ميونخ إن النادي يتطلع إلى المستقبل مع ناغلسمان على المدى البعيد.

🎙️@OliverKahn: "الاستمرارية كمدرب عامل مهم للنجاح. يمكننا تشكيل حقبة جديدة مع يوليان، الجميع في النادي يعرفه جيدًا. كان هذا أحد أسباب توقيعنا عقد طويل الأمد مع معه".#البايرن pic.twitter.com/LhQVolXCvc — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) July 7, 2021

وأضاف أن "الاستمرارية مع المدرب تشكل عاملا مهما للنجاح، يمكننا تشكيل حقبة جديدة مع يوليان".

ورحب أوليفر كان أيضا بالعودة المنتظرة للجماهير إلى المدرجات مع بداية الموسم الجديد من الدوري الألماني (بوندسليغا).

وبعد أن خاض بايرن ميونخ 16 من مبارياته الـ17 على ملعبه في الدوري خلال الموسم الماضي بدون جماهير في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد سيكون بإمكان الفريق البافاري اللعب على أرضه بحضور 20 ألف مشجع كحد أقصى في مدرجات ملعب أليانز أرينا.

وقال أوليفر كان "صحة اللاعبين والإداريين والمتفرجين دائما ما تأتي على رأس أولوياتنا، لدينا تدابير نظافة تضمن السلامة، والآن علينا توضيح الموقف مع السلطات".

وينتقل ناغلسمان لتدريب بايرن ميونخ قادما من لايبزغ، وسيحل مكان هانز فليك الذي انتقل لتدريب المنتخب الألماني، علما بأنه قاد بايرن ميونخ لإحراز ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في عام 2020.

وقال ناغلسمان بشأن خطواته لاتخاذ القرار "تحدثت كثيرا مع عائلتي، لكن المحادثة مع زوجتي كانت قصيرة للغاية".

💬 @J__Nagelsmann: "أنا سعيد لكوني مدرب #البايرن. نحن متحمسون لاستعدادات ما قبل الموسم وكذلك الموسم الأول. أنا سعيد ببداية التدريبات اليوم". pic.twitter.com/IQB1d8OMlH — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) July 7, 2021

وأضاف أن "المحادثة مع أوليفر مينتزلاف (المدير الإداري للايبزغ) كانت أطول شيئا ما، وفي النهاية كانت المهلة قصيرة، واتخذت قرارا سريعا لكنه صائب".

وأثنى مدير الكرة بنادي بايرن ميونخ حسن صالح حميديتش على المدرب الجديد، قائلا إن النادي لم يكن أمامه سوى خيار واحد لتعويض فليك.

🎙️ حسن صالح #حميديتش عن المدرب الجديد: "يوليان يعرف كرة القدم جيدًا، أنا أتطلع إلى العمل معه خلال المباريات والحصص التدريبية. يشعر اللاعبون بسعادة كبيرة، أتمنى له التوفيق ومرحبًا مرة أخرى في #البايرن". pic.twitter.com/7fZjdSMV7g — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) July 7, 2021

وأضاف أن "يوليان يعيش من أجل كرة القدم، أنا متحمس للعمل معه، ومتحمس للمباريات والجلسات التدريبية، واللاعبون أيضا يتطلعون إلى ذلك".

ولم يبد ناغلسمان أي قلق بشأن عمره وأعمار لاعبي الفريق وبعض نجومه الكبار، حيث يبلغ من العمر 33 عاما، وهو أصغر سنا من مانويل نوير حارس مرمى بايرن الذي يبلغ عمره 35 عاما.

وقال ناغلسمان "الأمر دائما يتعلق بكيفية التحدث مع اللاعبين، وكيفية وضع نفسك مكانهم، ما زلت صغيرا في السن لكننا سننجح في ذلك".

🗣️ @J__Nagelsmann عن أعمار اللاعبين: "دائمًا ما يُطرح سؤال كيف تتعامل مع اللاعبين. عليك أن تضع نفسك موضع كل لاعب. الجميع في #البايرن يحتاج إلى التطور، يمكننا فعل ذلك معًا". pic.twitter.com/9s0F7aquVY — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) July 7, 2021

وأكد ناغلسمان أنه ليس منزعجا إزاء عدم وجود بعض اللاعبين حاليا مع الفريق نظرا لانشغالهم بالمشاركة في كأس الأمم الأوروبية الحالية (يورو 2020)، مشيرا إلى أن هذا الوضع تواجهه عدة أندية أخرى.

وتابع "نحن نعزز الفريق بعناصر شابة، وهذا يشكل فرصة أيضا، وحجم الفريق يبدو كافيا تماما".