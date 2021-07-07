احتاج إميليانو مارتينيز إلى شهر واحد لإثبات أنه الحارس الأول لمنتخب الأرجنتين، وأصبح اليوم بطلا وطنيا في بلاده بعدما أنقذ 3 ركلات ترجيح خلال الفوز على كولومبيا في نصف نهائي كأس كوبا أميركا لكرة القدم.

ومع انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، أبدع حارس أستون فيلا في ركلات الترجيح، ليقود الأرجنتين للانتصار والتأهل لمواجهة البرازيل صاحبة الأرض والمدافعة عن اللقب في النهائي يوم السبت المقبل (فجر الأحد بتوقيت مكة المكرمة).

وكال ليونيل ميسي، نجم الأرجنتين الأول، المديح لمارتينيز، وقال "كانت الأمور صعبة في بعض الأوقات لكننا نملك إميليانو وهو مذهل ونحن نثق فيه. لقد حققنا هدفنا بخوض كل مباراة ممكنة، ونحن الآن في المباراة النهائية".

ولم يفعل مارتينيز الكثير على مدار 90 دقيقة لكنه تألق في ركلات الترجيح، وأنقذ محاولات دافينسون سانشيز وييري مينا وإدوين كاردونا.

وتعرض مارتينيز للوم من الحكم بسبب عدم توقفه عن الحديث إلى لاعبي كولومبيا لمحاولة تشتيتهم قبل تنفيذ ركلات الترجيح.

وبدأ الحارس البالغ 28 عاما، الذي قضى فترات في أرسنال وولفرهامبتون وريدينغ وشيفيلد وينزداي وروتردام، مسيرته مع الأرجنتين في الثالث من يونيو/حزيران أمام تشيلي في تصفيات كأس العالم.

وأصيب مارتينيز في المباراة التالية أمام كولومبيا وخرج بعد التقدم 2-صفر. وانتهت المباراة 2-2، وعاد الحارس في المباراة التالية سريعا إلى التشكيلة الأساسية.

ومنذ ذلك الحين، فإنه يظهر بشكل مميز، ونجح في حل مشكلة للمدرب ليونيل سكالوني، واستقبل 3 أهداف فقط في 6 مباريات.

وقال مارتينيز، الذي ربما لم يكن ليلعب بانتظام في كوبا أميركا لولا إصابة فرانكو أرماني حارس ريفر بليت بكوفيد-19، إنه لا يوجد ما يستطيع إيقاف الأرجنتين في الوقت الحالي.

وأضاف "لقد قضينا 40 يوما في عزلة ولا نلتقي أي شخص خارج الفقاعة. لقد قلنا منذ اليوم الأول إننا نريد الوصول إلى النهائي، وما أجمل مواجهة البرازيل على أرضها".

وتابع "تملك البرازيل فريقا رائعا لكننا نملك اللاعب الأفضل في العالم، وسنذهب من أجل الفوز".