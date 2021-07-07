البث الحي
كرة قدم

ريال مدريد يحتفي بذكرى تقديم رونالدو والجماهير تصفه بأعظم انتقال في تاريخ كرة القدم

رونالدو في أول ظهور له في سانتياغو برنابيو وخلفه بيريز رئيس نادي ريال مدريد (رويترز)
رونالدو في أول ظهور له في سانتياغو برنابيو وخلفه بيريز رئيس نادي ريال مدريد (رويترز)
6/7/2021

احتفى نادي ريال مدريد الإسباني بذكرى تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى جماهير الملكي في مثل هذا اليوم عام 2009.

ونشر الحساب الرسمي لريال مدريد على موقع تويتر -اليوم الثلاثاء- صورة من تقديم رونالدو التاريخي، وكتب عليها: "في مثل هذا اليوم عام 2009 قدمنا كريستيانو لاعبا لريال مدريد".

وسجّل رونالدو مسيرة قياسية من الإنجازات والألقاب الفردية والجماعية، وأصبح الهداف التاريخي للملكي قبل رحيله عام 2018 إلى يوفنتوس الإيطالي.

ودعا ريال مدريد جماهيره للاستمتاع بمجموعة من أبرز أهداف رونالدو بقميص الملكي.

وأعادت صورة رونالدو ذكريات الأيام الجميلة مع البرتغالي إلى عشاق ريال مدريد الذين تفاعلوا مع التغريدة، واصفين قدومه في ذلك العام بأنه "أعظم صفقة في تاريخ كرة القدم".

والغريب أنه رغم حفاوة ريال مدريد بنجمه السابق وهدافه التاريخي، فإنه -بحسب تقارير صحفية عديدة- رفض عودته عندما عرض رونالدو ذلك من خلال وكيل أعماله قبل عدة أسابيع.

ورأى مغردون أن "صاروخ ماديرا" صنع التاريخ مع ريال مدريد بإنجازات عظيمة ولحظات لا تُنسى، وأن الفريق افتقد أهدافه الحاسمة التي جلبت للملكي بطولات كبيرة وأبرزها دوري أبطال أوروبا الذي غاب عنه الفريق منذ رحيله، كما غاب الدون عنه أيضا مع يوفنتوس على مدى 3 مواسم.

في المقابل، أبدى مغردون اشتياقهم لأيام رونالدو وحزنهم لمغادرته بعد كل هذه السنين الجميلة مع ريال مدريد، واصفين ذلك بالخسارة الكبيرة، وعاتبين على إدارة الفريق الإسباني التي استغنت عنه وباعته ليوفنتوس.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

حول هذه القصة

الملياردير رونالدو يحقق أرباحا قياسية من إنستغرام أكثر من راتبه مع يوفنتوس

لا تتوقف الأرقام القياسية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على ملاعب كرة القدم فقط، بل تمتد إلى الأرباح من مواقع التواصل الاجتماعي أيضا بتحقيقه مكاسب قياسية تفوق ربح بقية نجوم العالم بشتى المجالات.

1/7/2021

لمسة رونالدو الفنية بالكعب أمام ألمانيا تجدد التشكيك والجدل حول مهاراته الفنية

تجدد الجدل حول مهارة كريستيانو رونالدو على مواقع التواصل بعدما احتفى الحساب الرسمي ليورو 2020 باللمحة الفنية بـ”الكعب” للنجم البرتغالي خلال مباراة ألمانيا، وانقسم المشجعون بين المديح والتشكيك.

21/6/2021
المزيد من كرة قدم

بالفيديو- ناغلسمان: تدريب بايرن ميونخ كان حلمي وصغر عمري عن بعض النجوم لا يقلقني

ناغلسمان (يمين) يوجه اللاعبين خلال أول تدريب يقوده لفريق بايرن ميونخ (رويترز)

فريق شاب.. إسبانيا تغادر يورو 2020 بشرف وتفاؤل قبل مونديال قطر 2022

المنتخب الإسباني يترقب خلال ركلات الترجيح أمام إيطاليا (غيتي)

“أنت كاذب”.. ماذا حدث بين كيليني وألبا قبل ركلات الترجيح بين إيطاليا وإسبانيا؟

من فشل مخجل إلى أبواب المجد.. 3 عوامل قادت إيطاليا إلى نهائي يورو 2020

الأكثر قراءة

هاييتي.. رئيس الوزراء يصف اغتيال رئيس البلاد بالوحشي والدومينيكان تغلق حدودها

رئيس هاييتي مع زوجته في إحدى المناسبات الرسمية (الأوروبية)

كورونا.. أكثر من 4 ملايين وفاة في أنحاء العالم وارتفاع الإصابات يجبر 12 وزيرا هنديا على الاستقالة

فيروس كورونا تسبب في وفاة أكثر من 400 ألف شخص في الهند (الفرنسية)
logo

السر الأكبر.. لِمَ نشأت الحياة على الأرض دون غيرها من الكواكب؟

مقالات

هل خطط الصليبيون لتحويل مجرى نهر النيل للقضاء على مصر؟

(مواقع التواصل الاجتماعي)