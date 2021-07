احتفى نادي ريال مدريد الإسباني بذكرى تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى جماهير الملكي في مثل هذا اليوم عام 2009.

ونشر الحساب الرسمي لريال مدريد على موقع تويتر -اليوم الثلاثاء- صورة من تقديم رونالدو التاريخي، وكتب عليها: "في مثل هذا اليوم عام 2009 قدمنا كريستيانو لاعبا لريال مدريد".

وسجّل رونالدو مسيرة قياسية من الإنجازات والألقاب الفردية والجماعية، وأصبح الهداف التاريخي للملكي قبل رحيله عام 2018 إلى يوفنتوس الإيطالي.

ودعا ريال مدريد جماهيره للاستمتاع بمجموعة من أبرز أهداف رونالدو بقميص الملكي.

وأعادت صورة رونالدو ذكريات الأيام الجميلة مع البرتغالي إلى عشاق ريال مدريد الذين تفاعلوا مع التغريدة، واصفين قدومه في ذلك العام بأنه "أعظم صفقة في تاريخ كرة القدم".

والغريب أنه رغم حفاوة ريال مدريد بنجمه السابق وهدافه التاريخي، فإنه -بحسب تقارير صحفية عديدة- رفض عودته عندما عرض رونالدو ذلك من خلال وكيل أعماله قبل عدة أسابيع.

ورأى مغردون أن "صاروخ ماديرا" صنع التاريخ مع ريال مدريد بإنجازات عظيمة ولحظات لا تُنسى، وأن الفريق افتقد أهدافه الحاسمة التي جلبت للملكي بطولات كبيرة وأبرزها دوري أبطال أوروبا الذي غاب عنه الفريق منذ رحيله، كما غاب الدون عنه أيضا مع يوفنتوس على مدى 3 مواسم.

في المقابل، أبدى مغردون اشتياقهم لأيام رونالدو وحزنهم لمغادرته بعد كل هذه السنين الجميلة مع ريال مدريد، واصفين ذلك بالخسارة الكبيرة، وعاتبين على إدارة الفريق الإسباني التي استغنت عنه وباعته ليوفنتوس.

