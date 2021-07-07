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حفاوة كبيرة بوصول راموس إلى باريس سان جيرمان الفرنسي

راموس في أثناء مغادرته النهائية لنادي ريال مدريد بعد 16 عاما مع الفريق (رويترز)
راموس في أثناء مغادرته النهائية لنادي ريال مدريد بعد 16 عاما مع الفريق (رويترز)
7/7/2021-|آخر تحديث: 7/7/202110:14 PM (مكة المكرمة)

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، لوصول اللاعب الإسباني سيرجيو راموس إلى مقر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للانضمام إلى فريقه.

ونشر أحد الحسابات الرياضية المهتمة بأخبار باريس سان جيرمان، على موقع تويتر، فيديو يوثق لحظة وجود راموس في مقر الفريق العاصمي واستعداده لاجتياز الفحص الطبي، قبل الإعلان الرسمي لانتقاله.

وأظهر الفيديو حفاوة كبيرة في استقبال راموس من قبل الموجودين في المكان لحظة ظهوره أمامهم، مصطحبا زوجته وطفليه إذ كان يحمل طفله الرضيع على ذراعه.

وقالت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية إن وصول راموس إلى النادي الباريسي أصاب جماهير سان جيرمان بالجنون من الفرحة بارتداء المدافع الإسباني المخضرم قميص الفريق الساعي لتدعيم صفوفه للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الذي استعصى عليه رغم بلوغه المباراة النهائية العام الماضي وإخراجه حامل اللقب بايرن ميونخ العام الجاري.

وأعاد برنامج "التشرينغيتو" الإسباني نشر الفيديو على حسابه الرسمي عبر موقع تويتر، مشيرا إلى أن إعلان انتقال راموس بات وشيكا بعد وصوله إلى مكاتب سان جيرمان.

وكان راموس قد أعلن رحيله عن ريال مدريد هذا الصيف بعدما قضى 16 عاما مع الفريق، وذلك لتعذر التوصل إلى اتفاق بين الطرفين لتجديد عقده مع النادي الملكي، إذ أراد التجديد لموسمين لكن النادي رفض كما رفض قبول تراجعه في طلبه بحجة أن مدة العرض قد انتهت، حسب تصريحات راموس بعد رحيله عن النادي آخر مرة.

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + ماركا

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