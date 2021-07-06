عبّر النجم الفرنسي بول بوغبا والأرجنتيني باولو ديبالا عن سعادتهما الغامرة بلقاء النجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو، كما نشر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش صورة تجمعه بالنجم البرازيلي السابق رونالدو.

والتقى النجمان بالساحر البرازيلي لاعب برشلونة السابق في أحد المطاعم بميامي في ولاية فلوريدا الأميركية، خلال قضاء الاثنين إجازتهما الصيفية قبل العودة إلى نادييهما للمشاركة في التحضير للموسم الجديد.

ونشر بوغبا -لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي- على حسابه الشخصي بموقع إنستغرام أمس الاثنين، صورة تذكارية تجمعه برونالدينيو، ومقطع فيديو يظهر العناق الحار بينهما، وممازحة الساحر البرازيلي للفرنسي، وقد حققت هذه الصورة أكثر من 1.5 مليون إعجاب.

أما ديبالا فشارك صورته مع رونالدينيو، معلقا عليها: "الأشخاص الذين يعرفونني جيدا، يعرفون ما يعنيه هذا الشخص بالنسبة لي، أن أكون قادرًا على مقابلة معشوقي الأعظم كان حلما، وتحقق".

من ناحيته، نشر البرازيلي المعتزل صورًا تجمعه بكلا اللاعبين وبعض من تواجدوا في المكان، داعيا عشاقه ومتابعيه على إنستغرام إلى القدوم حيث يوجد للالتقاء به، بالقول: "تعال، هناك وقت".

تخيل فقط رونالدو

ومن ناحية أخرى، نشر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش صورة تجمعه بمثله الأعلى -على حد قوله- النجم البرازيلي السابق رونالدو، في أحد اللقاءات التي جمعتهما خلال قضاء مهاجم ميلان الإيطالي عطلته الصيفية قبل بدء الموسم الجديد.

وعلّق إبراهيموفيتش (39 عامًا) على الصورة التي شاركها عبر حسابه الشخصي بموقع إنستغرام أمس الاثنين، "تخيل فقط رونالدو"، وقد حصدت الصورة أكثر من 2.5 مليون إعجاب من عشاقه ومتابعيه.

وتفاعل عدد من نجوم ومشاهير الرياضة مع صورة النجمين الكبيرين، مثل المقاتل الروسي حبيب نور محمدوف بطل الفنون القتالية المختلطة المعتزل، والنجم البرتغالي السابق ديكو.

Zlatan with his GOAT 🐐 pic.twitter.com/EICtQ7Y7wH — ESPN FC (@ESPNFC) July 5, 2021

بدورها، نشرت شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الرياضية على حسابها بموقع تويتر، صورة لإبرا عندما كان شابا مولعا بـ"الظاهرة"، وهو يجلس في غرفة ومن حوله صور لرونالدو في كل مكان، وكتبت عليها: "زلاتان مع الأعظم في التاريخ بالنسبة له".