كشف المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري أنه وجد صعوبة في التعامل مع كريستيانو رونالدو أثناء فترة قيادته ليوفنتوس المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم، لأنه اضطر إلى وضع "المصالح الشخصية" للنجم البرتغالي في الاعتبار.

وتولى المدرب البالغ من العمر 62 عاما قيادة لاتسيو الشهر الماضي، بعد عام واحد على إقالته من تدريب يوفنتوس حيث يلعب رونالدو أفضل لاعب في العالم 5 مرات منذ 2018.

وقال ساري لمحطة سبورت إيطاليا التلفزيونية "ليس من السهل التعامل مع رونالدو، فهو شركة متعددة الجنسيات لها مصالح شخصية يجب دمجها مع مصالح الفريق. أعتبر نفسي مدربا أفضل من كوني مديرا".

وأضاف "هناك أيضا الكثير من الجوانب الإيجابية، لأن رونالدو سيأتي بالنتائج نهاية المطاف، وهي نتائج مهمة".

وتابع "إنه يمثل شيئا يتجاوز النادي مع امتلاكه أكثر من 200 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هذه مشكلة في مجتمعنا. لسوء الحظ، هناك الكثير من الحديث عن اللاعبين والقليل من الحديث عن الفرق".

وقاد ساري يوفنتوس لإحراز لقب الدوري موسم 2019-2020 لكنه أقيل نهاية الموسم بعد خسارته أمام أولمبيك ليون في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويرى ساري أن العمل الذي قام به لم يلق التقدير الكافي، خاصة في ضوء موسم 2020-2021 المخيب للآمال تحت قيادة أندريا بيرلو حيث تأهل يوفنتوس لدوري الأبطال بصعوبة في الجولة الأخيرة من الموسم.

وقال ساري "فزنا بالدوري بدون حتى أن نحتفل به، الكل ذهب للعشاء بمفرده".

وأضاف "لقب الدوري كان أمرا مفروغا منه داخل النادي وخارجه. لكن هذا العام رأيتهم يحتفلون بالمركز الرابع، لذا ربما كانت هذه هي الظروف المثالية للذهاب إلى يوفنتوس".