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ديمبلي وغريزمان يعتذران عن مقطع فيديو سخرا فيه من اليابانيين

ديمبلي (يمين) يحتفل مع غريزمان بهدف الأخير في مرمى المجر ببطولة أوروبا (رويترز)
ديمبلي (يمين) يحتفل مع غريزمان بهدف الأخير في مرمى المجر ببطولة أوروبا (رويترز)
6/7/2021

اعتذر مهاجما منتخب فرنسا عثمان ديمبلي وأنطوان غريزمان عن مقطع فيديو في 2019 بدا فيه أن الاثنين يسخران من العاملين في فندق باليابان، ولكنهما نفيا أن تكون تعليقاتهما عنصرية.

وتم تسريب الفيديو -الذي سجله ديمبلي أثناء جولة لفريقهما برشلونة في اليابان قبل بداية موسم 2020/2019- على وسائل التواصل الاجتماعي وظهر فيه اللاعبان وهما يضحكان على مجموعة من موظفي الفندق اليابانيين الذين كانوا يعملون على إصلاح جهاز تلفزيون.

وكتب ديمبلي في حسابه على إنستغرام أمس الاثنين "كل ذلك حدث في اليابان، كان يمكن أن يحدث في أي مكان على هذا الكوكب وكنت سأستخدم التعبير نفسه".

وأضاف "لذلك لم أكن أستهدف أي مجتمع، لقد تصادف أن أستخدم هذا النوع من التعبير مع أصدقائي بغض النظر عن أصولهم".

وتابع "تم نشر هذا الفيديو علنا منذ ذلك الحين، لذا أقدر أنه يمكن أن يؤذي الأشخاص الحاضرين في هذه الصور، ولهذا السبب أود أن أعتذر لهم بصدق".

بدوره، قال غريزمان عبر حسابه على تويتر إنه ضد "كل أشكال التمييز، في الأيام القليلة الماضية أراد بعض الناس تصويري كشخص مختلف عني، أنفي بشدة الاتهامات الموجهة لي، وأنا آسف إذا كانت صدرت مني إساءة لأي من أصدقائي اليابانيين".

وشارك الاثنان في الآونة الأخيرة مع فرنسا في بطولة أوروبا 2020، حيث خرج أبطال العالم من الدور ثمن النهائي بركلات الترجيح على يد سويسرا.

المصدر : رويترز

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