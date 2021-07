اعتذر مهاجما منتخب فرنسا عثمان ديمبلي وأنطوان غريزمان عن مقطع فيديو في 2019 بدا فيه أن الاثنين يسخران من العاملين في فندق باليابان، ولكنهما نفيا أن تكون تعليقاتهما عنصرية.

وتم تسريب الفيديو -الذي سجله ديمبلي أثناء جولة لفريقهما برشلونة في اليابان قبل بداية موسم 2020/2019- على وسائل التواصل الاجتماعي وظهر فيه اللاعبان وهما يضحكان على مجموعة من موظفي الفندق اليابانيين الذين كانوا يعملون على إصلاح جهاز تلفزيون.

Griezman and Ousmane Dembele being racist, mocking Asian people. pic.twitter.com/Kt5iEVqEUc

وكتب ديمبلي في حسابه على إنستغرام أمس الاثنين "كل ذلك حدث في اليابان، كان يمكن أن يحدث في أي مكان على هذا الكوكب وكنت سأستخدم التعبير نفسه".

وأضاف "لذلك لم أكن أستهدف أي مجتمع، لقد تصادف أن أستخدم هذا النوع من التعبير مع أصدقائي بغض النظر عن أصولهم".

وتابع "تم نشر هذا الفيديو علنا منذ ذلك الحين، لذا أقدر أنه يمكن أن يؤذي الأشخاص الحاضرين في هذه الصور، ولهذا السبب أود أن أعتذر لهم بصدق".

Je me suis toujours engagé contre toute forme de discrimination. Depuis quelques jours certaines personnes veulent me faire passer pour l’homme que je ne suis pas. Je réfute avec fermeté les accusations qui me sont portées et je suis désolé si j’ai pu offenser mes amis japonais.

— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) July 5, 2021