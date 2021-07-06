أعلن نادي باريس سان جيرمان المنافس في الدوري الفرنسي لكرة القدم -اليوم الثلاثاء- تعاقده مع المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي من إنتر ميلان الإيطالي مدة 5 سنوات، لكنه لم يكشف عن قيمة الصفقة.

وتخرّج اللاعب البالغ من العمر 22 عاما والمولود في إسبانيا من أكاديمية ريال مدريد، وصعد للفريق الأول عام 2017، وكان جزءا من التشكيلة الفائزة بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية في موسم 2017-2018.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن باريس سان جيرمان دفع نحو 60 مليون يورو (71 مليون دولار) للحصول على خدمات الظهير الأيمن المتعدد المواهب.

🆕🎙@AchrafHakimi: "سأقدم أفضل ما لدي لتحقيق إنجازات عظيمة هنا" ❤💙https://t.co/5ZyV8PTObW — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 6, 2021

وقضى حكيمي فترة إعارة مع بوروسيا دورتموند المنافس في الدوري الألماني، وفاز بكأس السوبر الألمانية في 2019 قبل الانضمام إلى إنتر الذي فاز معه بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وقال حكيمي لموقع النادي "أشعر بفخر كبير اليوم. بعد الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها في إسبانيا وألمانيا وإيطاليا، عرض علي باريس سان جيرمان فرصة المنافسة في مسابقة جديدة مع واحد من أكبر الأندية في العالم".

وأضاف "أنتظر على أحر من الجمر لقاء زملائي الجدد والجماهير، والاستمتاع بأجواء اللعب في ملعب بارك دي برينس. تحدوني طموحات كبيرة مع النادي وسأبذل قصارى جهدي من أجل أن أكون عند حسن ظنهم".

وخاض حكيمي 36 مباراة دولية، وسجل 4 أهداف مع المغرب منذ مشاركته الأولى في 2016.

مرحباً بك في باريس يا ابن المغرب! 🇲🇦 pic.twitter.com/N7KgpfxkLy — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 6, 2021

وتعاقد باريس سان جيرمان بقيادة المدرب ماوريسيو بوكيتينو بالفعل مع جورجينيو فينالدم لاعب وسط منتخب هولندا من ليفربول، بينما ذكرت تقارير وسائل إعلام أن النادي الفرنسي يقترب من التعاقد مع جيانلويجي دوناروما حارس إيطاليا، وسيرجيو راموس مدافع إسبانيا.