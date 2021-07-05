حذر روبرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي، فريقه من نشوة الانتصار المحيطة باللاعبين وذلك قبل مواجهة إسبانيا، غدا الثلاثاء، في الدور قبل النهائي من كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وقال مانشيني في مؤتمر صحفي بالإشارة إلى الجماهير التي رشحت الفريق للتأهل للنهائي "نحن نعلم أنها لن تكون مباراة سهلة، لذلك نحن بحاجة لتقديم مباراة عظيمة. وفي الدور قبل النهائي من أمم أوروبا، بالكاد (يمكن) أن ترى مباراة سهلة".

Bellissimo 🥰

Insigne curls the ball beyond Courtois 🎯 Goal of the Round contender?@GazpromFootball | #EUROGOTR | #EURO2020 pic.twitter.com/fVrkbD58z8 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021

وأشاد مانشيني بمنتخب إسبانيا، مؤكدا أنه فريق غير عادي وسيطر على كرة القدم في السنوات الأخيرة.

وقال مانشيني "أسلوب (تيكي تاكا) جلب للإسبان نجاحات غير عادية، حتى الآن هم يلعبونها بشكل جيد للغاية، الكرة لدينا مختلفة، سنحاول أن نفرض أسلوبنا ونواصل اللعب على طريقتنا".

من جانبه، أعرب ليوناردو بونوتشي مدافع المنتخب الإيطالي، عن احترامه الكبير لمنتخب إسبانيا بطل نسخة 2012 من أمم أوروبا قائلا "لا يوجد مرشح حينما يتعلق الأمر بالدور قبل النهائي، حتى لو عانى الإسبان من صعوبات في البطولة، فهذا الأمر لا يعد مهما أبدا".

🇮🇹 The smoothest drag back from Jorginho to take Thorgan Hazard out of the game 🔥🔥🔥#EUROSOTD | @HisenseSports | #EURO2020 pic.twitter.com/ACvCNadMvR — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021

وأشار مانشيني إلى أنه من غير العدل ألا يوجد مشجعون من إيطاليا وإسبانيا في الملعب بسبب قيود فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن المباراة ستقام في ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، والتي تستضيف مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين إنجلترا والدانمارك بعد غد الأربعاء.