ربما كانت جماهير إيطاليا هي الوحيدة التي تتمنى عدم اللجوء إلى وقت إضافي خلال فوز فريقها 2-1 على بلجيكا في مواجهة مثيرة بالدور ربع النهائي لبطولة أوروبا لكرة القدم أمس الجمعة.
حذر روبرتو مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي، فريقه من نشوة الانتصار المحيطة باللاعبين وذلك قبل مواجهة إسبانيا، غدا الثلاثاء، في الدور قبل النهائي من كأس أمم أوروبا لكرة القدم.
وقال مانشيني في مؤتمر صحفي بالإشارة إلى الجماهير التي رشحت الفريق للتأهل للنهائي "نحن نعلم أنها لن تكون مباراة سهلة، لذلك نحن بحاجة لتقديم مباراة عظيمة. وفي الدور قبل النهائي من أمم أوروبا، بالكاد (يمكن) أن ترى مباراة سهلة".
Bellissimo 🥰
Insigne curls the ball beyond Courtois 🎯
Goal of the Round contender?@GazpromFootball | #EUROGOTR | #EURO2020 pic.twitter.com/fVrkbD58z8
— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021
وأشاد مانشيني بمنتخب إسبانيا، مؤكدا أنه فريق غير عادي وسيطر على كرة القدم في السنوات الأخيرة.
وقال مانشيني "أسلوب (تيكي تاكا) جلب للإسبان نجاحات غير عادية، حتى الآن هم يلعبونها بشكل جيد للغاية، الكرة لدينا مختلفة، سنحاول أن نفرض أسلوبنا ونواصل اللعب على طريقتنا".
🇮🇹 TEAM 👊
Will @azzurri go all the way?#EURO2020 pic.twitter.com/U31kYbyTnp
— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021
من جانبه، أعرب ليوناردو بونوتشي مدافع المنتخب الإيطالي، عن احترامه الكبير لمنتخب إسبانيا بطل نسخة 2012 من أمم أوروبا قائلا "لا يوجد مرشح حينما يتعلق الأمر بالدور قبل النهائي، حتى لو عانى الإسبان من صعوبات في البطولة، فهذا الأمر لا يعد مهما أبدا".
🇮🇹 The smoothest drag back from Jorginho to take Thorgan Hazard out of the game 🔥🔥🔥#EUROSOTD | @HisenseSports | #EURO2020 pic.twitter.com/ACvCNadMvR
— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021
وأشار مانشيني إلى أنه من غير العدل ألا يوجد مشجعون من إيطاليا وإسبانيا في الملعب بسبب قيود فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن المباراة ستقام في ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، والتي تستضيف مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين إنجلترا والدانمارك بعد غد الأربعاء.