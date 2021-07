من الغريب أن تهيمن إصابة ظهير على الاستعدادات لمباراة بالدور قبل النهائي لبطولة أوروبا لكرة القدم لكن هذا ما سببته إصابة ليوناردو سبيناتزولا لاعب إيطاليا، مما يفرض ضغوطا على اللاعب الذي سيحل مكانه عند مواجهة إسبانيا غدا الثلاثاء على ملعب ويمبلي.

وشقت إيطاليا طريقها للمربع الذهبي بعد 5 انتصارات في كل المباريات، لتمدد سلسلة قياسية من 32 مباراة دون هزيمة وسط تألق للعديد من اللاعبين البارزين.

ومنح قلبا الدفاع ليوناردو بونوتشي وجيورجيو كيليني صلابة بالخط الخلفي، كما أعطى جورجينيو ثباتا لخط الوسط بجانب نيكولو باريلا الذي أضاف لمسة إبداعية فيما يشكل لورينتسو إنسيني وتشيرو إيموبيلي الخطورة في الهجوم.

Grazie per tutte le emozioni che ci hai regalato, ti aspettiamo presto in campo. E domani il sogno #Azzurro continua, con ancora più #grinta ! 💪🏻 #Euro2021 #italia 🇮🇹 pic.twitter.com/FshNbnVAly

Perfettamente riuscito l'intervento per la ricostruzione del tendine d'Achille della gamba di Leonardo #Spinazzola .

لكن ربما يكون أفضل لاعبي إيطاليا، الذي فاز بجائزة رجل المباراة مرتين في البطولة، هو الظهير الأيسر سبيناتزولا الذي نال تعاطفا عقب إصابة خطيرة في وتر العرقوب ليغيب عن مباراة قبل النهائي.

وشارك إيمرسون بديلا لسبيناتزولا أمام بلجيكا ومن المتوقع أن يلعب دوره، كما توقع كثيرون قبل البطولة، بعد أن بدأ أساسيا مرتين في 3 مباريات بتصفيات كأس العالم في الشهور الأخيرة.

وعادة لا يُلاحظ دور الظهير الأيسر بالفريق لكن في ظل وجود خطورة هجومية كبيرة لإيطاليا من جهة اليسار وبسبب التواصل الرائع بين سبيناتزولا وإنسيني ستكون كل الأنظار على إيمرسون لمعرفة إن كان قادرا على تأدية المهمة نفسها.

وأبلغ فيدريكو كييزا مهاجم إيطاليا مؤتمرا صحفيا أمس الأحد "أشعر بالأسف الشديد من أجل سبينا. لقد خاض بطولة رائعة وهو لاعب محوري لنا ونحن مثل الأشقاء حقا، وليس من الجيد فقدان لاعب".

وأضاف "أتمنى له الأفضل فهو لاعب رائع وسنفتقده في المباريات المقبلة، ويجب أن يفكر في التعافي، وسنحاول أن نسعده بشيء عظيم".

⚽️ Your Goal of the Round?

🇮🇹 Lorenzo Insigne: Belgium v ITALY

🇩🇰 Kasper Dolberg: Czech Republic v DENMARK

🇮🇹 Nicolò Barella: Belgium v ITALY

🇨🇿 Patrik Schick: CZECH REPUBLIC v Denmark@GazpromFootball | #EUROGOTR | #EURO2020 pic.twitter.com/s4JIvvNdVr

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 3, 2021