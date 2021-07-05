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كل الأنظار في إيطاليا على بديل سبيناتزولا أمام إسبانيا

سبيناتزولا بعد سقوطه إثر إصابة خطيرة (رويترز)
سبيناتزولا بعد سقوطه إثر إصابة خطيرة (رويترز)
5/7/2021

من الغريب أن تهيمن إصابة ظهير على الاستعدادات لمباراة بالدور قبل النهائي لبطولة أوروبا لكرة القدم لكن هذا ما سببته إصابة ليوناردو سبيناتزولا لاعب إيطاليا، مما يفرض ضغوطا على اللاعب الذي سيحل مكانه عند مواجهة إسبانيا غدا الثلاثاء على ملعب ويمبلي.

وشقت إيطاليا طريقها للمربع الذهبي بعد 5 انتصارات في كل المباريات، لتمدد سلسلة قياسية من 32 مباراة دون هزيمة وسط تألق للعديد من اللاعبين البارزين.

ومنح قلبا الدفاع ليوناردو بونوتشي وجيورجيو كيليني صلابة بالخط الخلفي، كما أعطى جورجينيو ثباتا لخط الوسط بجانب نيكولو باريلا الذي أضاف لمسة إبداعية فيما يشكل لورينتسو إنسيني وتشيرو إيموبيلي الخطورة في الهجوم.

لكن ربما يكون أفضل لاعبي إيطاليا، الذي فاز بجائزة رجل المباراة مرتين في البطولة، هو الظهير الأيسر سبيناتزولا الذي نال تعاطفا عقب إصابة خطيرة في وتر العرقوب ليغيب عن مباراة قبل النهائي.

وشارك إيمرسون بديلا لسبيناتزولا أمام بلجيكا ومن المتوقع أن يلعب دوره، كما توقع كثيرون قبل البطولة، بعد أن بدأ أساسيا مرتين في 3 مباريات بتصفيات كأس العالم في الشهور الأخيرة.

وعادة لا يُلاحظ دور الظهير الأيسر بالفريق لكن في ظل وجود خطورة هجومية كبيرة لإيطاليا من جهة اليسار وبسبب التواصل الرائع بين سبيناتزولا وإنسيني ستكون كل الأنظار على إيمرسون لمعرفة إن كان قادرا على تأدية المهمة نفسها.

وأبلغ فيدريكو كييزا مهاجم إيطاليا مؤتمرا صحفيا أمس الأحد "أشعر بالأسف الشديد من أجل سبينا. لقد خاض بطولة رائعة وهو لاعب محوري لنا ونحن مثل الأشقاء حقا، وليس من الجيد فقدان لاعب".

وأضاف "أتمنى له الأفضل فهو لاعب رائع وسنفتقده في المباريات المقبلة، ويجب أن يفكر في التعافي، وسنحاول أن نسعده بشيء عظيم".

تواصل عاطفي

وهتف اللاعبون باسم سبيناتزولا عقب الفوز على بلجيكا في دور الثمانية في ميونخ، كما عبرت وسائل الإعلام الإيطالية عن تعاطفها مع اللاعب البالغ 28 عاما.

حتى أن رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أقدم على خطوة غير معتادة بامتداح سبيناتزولا.

وأبلغ جابرييلي جرافينا مؤتمرا صحفيا مطلع الأسبوع "كان هناك تواصل عاطفي بيننا عند دخول غرفة الملابس في ميونخ، وشعرنا بأننا خسرنا المباراة بسبب معاناة زميل بالفريق من إصابة قوية".

وأضاف "أشعر بالأسف من أجل سبيناتزولا. لقد ساعد الفريق كثيرا وأتمنى له سرعة التعافي".

ولن يكون من السهل تعويض سبيناتزولا صاحب الشعبية الكبيرة الآن خاصة أن بديله كان من المفترض أن يكون الخيار الأساسي للمدرب روبرتو مانشيني في مركز الظهير الأيسر.

ولن تكون مجرد فرصة لإيمرسون لترك بصمة مع بلاده بل سيسعى لجذب أندية لضمه بعد عجز اللاعب البالغ 26 عاما عن حجز مكان بتشكيلة تشلسي الأساسية.

وتأتي الفرصة في بطولة كبرى وتحتاج إيطاليا لفوزين لحصد اللقب الأوروبي للمرة الثانية، ما يعني أن تأثير اللاعب المولود في البرازيل سيكون تحت المجهر.

المصدر : رويترز

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