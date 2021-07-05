في تغير مفاجئ، أكدت صحيفة إيطالية أن خورخي مينديز، وكيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، طلب من نادي يوفنتوس تمديد عقد اللاعب حتى عام 2023.

وبعد عدة أسابيع من التكهنات برحيل رونالدو (36 عاما) عن يوفنتوس عقب الفشل لـ3 مواسم متتالية في التتويج بدوري أبطال أوروبا، وأخيرا فقدان لقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، فاجأت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" (La Gazzetta dello Sport) الإيطالية الجميع بتقرير -اليوم الاثنين- بتحول موقف رونالدو ورغبته في الاستمرار مع اليوفي، وذلك بعد أيام من تقرير آخر للصحيفة نفسها قالت فيه إن يوفنتوس قد يتخلى عن رونالدو مقابل مبلغ أقل من 30 مليون يورو فقط، رغم أن ذلك يعادل نحو ثلثي قيمته السوقية فقط، التي تبلغ 45 مليونا.

ومن المقرر أن ينتهي عقد رونالدو الصيف المقبل، لكن إذا تم قبول طلب التمديد "المزعوم"، فسيبقى مع يوفنتوس حتى صيف عام 2023، بعد أن يتم 38 عاما من عمره.

وذكرت الصحيفة -في سياق التقرير- السبب الرئيسي في تحول موقف رونالدو، وهو أن كلاً من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد غير مهتمين بالتعاقد مع النجم البرتغالي.

وذكر تقرير آخر أنه من المقرر أن يسافر وكيل رونالدو إلى تورينو للقاء إدارة نادي يوفنتوس قبل نهائي بطولة أوروبا الجارية حاليا لحسم أمر التمديد، الذي قد يراه النادي الإيطالي فرصة لعدم رحيل الدون من دون مقابل بعد نهاية موسم 2021-2022.