ذكرت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية أن رونالدو ما زال الأوفر حظا للفوز بالحذاء الذهبي في بطولة أوروبا 2020، رغم إقصاء بلجيكا لمنتخب البرتغال من الدور ربع النهائي للبطولة، ورغم معادلة اللاعب التشيكي باتريك شيك لرصيده من الأهداف.

سجل رونالدو 5 أهداف وتمكن شيك من معادلة أهداف النجم البرتغالي، لكن رونالدو له أفضلية على مهاجم نادي باير ليفركوزن للفوز بالحذاء الذهبي، إذ يتفوق عليه بتمريرة حاسمة -لهدف ديوغو جوتا ضد ألمانيا- مقابل لا شيء للاعب التشيكي، الذي خرج منتخب بلاده من البطولة أيضا.

تستطيع أن تناقش بأي شيء بخصوص رونالدو .. لكن لن تستطيع نقاش بأنه "الرجل الأكثر طموحاً وتجدداً بالطموح في تاريخ الرياضة". pic.twitter.com/AlMLZZ8eUk — محمد عواد (@mohammedawaad) June 24, 2021

وكذلك الأمر بالنسبة للاعبين الثلاثة الذين سجلوا 4 أهداف وهم: البلجيكي روميلو لوكاكو، والفرنسي كريم بنزيمة، والسويدي إميل فورسبيرغ.

والتهديد الوحيد لرونالدو حاليا يأتي من اللاعبين الذين سجلوا 3 أهداف، وما تزال أمامهم الفرصة للتسجيل لاستمرارهم بالبطولة، وهم: نجما المنتخب الإنجليزي رحيم سترلينغ وهاري كين، وكذلك الدانماركي كاسبر دولبرغ، خاصة وأن واحدًا على الأقل من هؤلاء الثلاثة سيلعب مباراتين، في نصف نهائي ونهائي البطولة.