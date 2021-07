أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الاثنين أن مواجهات دوري أبطال آسيا ستقام بنظام المباراة الواحدة اعتبارا من الدور ربع النهائي وحتى نهاية البطولة بسبب مسائل متعلقة بـ"كوفيد-19″.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي وقبل النهائي في ملاعب مركزية في الشرق والغرب، وسيفتح الاتحاد الآسيوي باب التقديم أمام دول غرب آسيا التي ترغب في استضافة المباراة النهائية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.

