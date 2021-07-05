أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الاثنين أن مواجهات دوري أبطال آسيا ستقام بنظام المباراة الواحدة اعتبارا من الدور ربع النهائي وحتى نهاية البطولة بسبب مسائل متعلقة بـ"كوفيد-19″.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي وقبل النهائي في ملاعب مركزية في الشرق والغرب، وسيفتح الاتحاد الآسيوي باب التقديم أمام دول غرب آسيا التي ترغب في استضافة المباراة النهائية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.

كذلك تقام مواجهات الأدوار الإقصائية في كأس الاتحاد الآسيوي، وهي مسابقة المستوى الثاني في القارة، بنظام المباراة الواحدة أيضا بدلا من مباراتي ذهاب وإياب.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي "اتفقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على أن من الضروري تقليل وتيرة سفر الأندية المشاركة، مع تأكيد التزامها المستمر تجاه ضمان سلامة جميع اللاعبين".

وأضاف الاتحاد الآسيوي أن مباريات دوري الأبطال وكأس الاتحاد الآسيوي في العام المقبل ستقام أيضا في أماكن مركزية، وأن مواجهات الأدوار الإقصائية في البطولتين ستقام بنظام المباراة الواحدة.

وقال الاتحاد إنه ألغى كأس آسيا للسيدات تحت 17 عاما في إندونيسيا وكأس آسيا للسيدات تحت 20 عاما في أوزبكستان العام المقبل بسبب الجائحة، ولكن الدولتين احتفظتا بحق استضافة النسخة التالية من البطولتين في 2024.