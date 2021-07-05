البث الحي
كرة قدم

الاتحاد الآسيوي يجري تغييرات جذرية على دوري الأبطال وكأس الاتحاد ويلغي بطولتين بسبب كورونا

جائحة كورونا تجبر الاتحاد الآسيوي على تغيير نظام بطولتي الأندية (الصحافة الأجنبية)
جائحة كورونا تجبر الاتحاد الآسيوي على تغيير نظام بطولتي الأندية (الصحافة الأجنبية)
5/7/2021

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الاثنين أن مواجهات دوري أبطال آسيا ستقام بنظام المباراة الواحدة اعتبارا من الدور ربع النهائي وحتى نهاية البطولة بسبب مسائل متعلقة بـ"كوفيد-19″.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي وقبل النهائي في ملاعب مركزية في الشرق والغرب، وسيفتح الاتحاد الآسيوي باب التقديم أمام دول غرب آسيا التي ترغب في استضافة المباراة النهائية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.

كذلك تقام مواجهات الأدوار الإقصائية في كأس الاتحاد الآسيوي، وهي مسابقة المستوى الثاني في القارة، بنظام المباراة الواحدة أيضا بدلا من مباراتي ذهاب وإياب.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي "اتفقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على أن من الضروري تقليل وتيرة سفر الأندية المشاركة، مع تأكيد التزامها المستمر تجاه ضمان سلامة جميع اللاعبين".

وأضاف الاتحاد الآسيوي أن مباريات دوري الأبطال وكأس الاتحاد الآسيوي في العام المقبل ستقام أيضا في أماكن مركزية، وأن مواجهات الأدوار الإقصائية في البطولتين ستقام بنظام المباراة الواحدة.

وقال الاتحاد إنه ألغى كأس آسيا للسيدات تحت 17 عاما في إندونيسيا وكأس آسيا للسيدات تحت 20 عاما في أوزبكستان العام المقبل بسبب الجائحة، ولكن الدولتين احتفظتا بحق استضافة النسخة التالية من البطولتين في 2024.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

منتخب سوريا يتأهل للدور الثالث لتصفيات المونديال وقطر لكأس آسيا وفوز العراق والأردن والإمارات

شهدت التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 وكأس آسيا 2023 جولة حاسمة، حيث انضمت سوريا لليابان في التأهل للدور الثالث لتصفيات المونديال، في حين ضمنت قطر التأهل لكأس آسيا.

7/6/2021
المزيد من كرة قدم

معجب بأسلوب “تيكي تاكا”.. مانشيني يحذر إيطاليا من نشوة الانتصار قبل مواجهة إسبانيا بنصف نهائي يورو 2020

مانشيني (يسار) يوجه لاعبيه خلال الفوز على بلجيكا في ربع النهائي (رويترز)

باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد غير مهتمين بالتعاقد معه.. رونالدو يطلب تمديد عقده مع يوفنتوس

رونالدو فاز بلقب هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي (غيتي)

آخرها هفوة حارس هاييتي.. شاهد أبرز الأخطاء الفادحة التي ارتكبها حراس المرمى

أخطاء الحراس تنقلب في الغالب لأهداف مثيرة للسخرية (رويترز)

برشلونة مستعد لإهداء لاعبين من أجل توفير راتب ميسي

الأكثر قراءة

حذفتها غوغل من متجرها وعاقبت مطوريها.. إذا وجدت هذه التطبيقات التسعة على جهازك احذفها فورا

5 أنواع مختلفة من البرامج الضارة جميعها استخدمت ملفات الجافا سكريبت نفسها وتنسيقات الملفات لتمرير المعلومات (مواقع التواصل الاجتماعي)

رويترز: السعودية تعدل قواعد الاستيراد من الخليج في تحد للإمارات

رغم العلاقات الوطيدة التي تربط بينهما تتنافس السعودية والإمارات في جذب المستثمرين والأعمال (غيتي)

إلغاء اجتماع أوبك بلس بعد خلاف بين السعودية والإمارات

أسعار النفط أثارت بالفعل مخاوف من أن يعرقل التضخم تعافيا عالميا من جائحة كورونا (رويترز)
logo

محاكمة كاميرون هيرين.. لماذا نتعاطف مع الشخص الوسيم حتى لو كان مجرما؟