برشلونة مستعد لإهداء لاعبين من أجل توفير راتب ميسي

كشفت تقارير إعلامية في إسبانيا عن أن نادي برشلونة الإسباني يدرس الاستغناء عن لاعبين من دون رسوم انتقال حتى يتمكن في المستقبل من دفع راتب نجمه ليونيل ميسي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية اليوم الأحد أن هذه الخطوة تنطبق بالدرجة الأولى على المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، ولاعب خط الوسط البوسني ميراليم بيانيتش.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يسعى إلى التوفير في الرواتب حتى يتمكن من تقديم عقد جديد لميسي، ويتمكن في الوقت نفسه من الالتزام بتعليمات اللعب المالي النظيف للدوري الإسباني.

وأضافت الصحيفة المطلعة اطلاعا جيدا على كواليس النادي الكتالوني أن كلا من أومتيتي (27 عاما) وبيانيتش (31 عاما) لا يلعبان أي دور في خطط المدرب الهولندي رونالد كومان.

وتتعلق قواعد اللعب المالي النظيف في إسبانيا في المقام الأول بمجموع الرواتب التي يدفعها النادي، وفُرضت حدود قصوى للرواتب منذ مدة من الزمن، وتضع رابطة الدوري الإسباني كل موسم سقفا لمجموع الرواتب لكل ناد حسب وضعه المالي، وخُفضت هذه الحدود القصوى تخفيضا كبيرا بسبب جائحة كورونا.

تجدر الإشارة إلى أنه قد مضت 4 أيام على انتهاء عقد ميسي (34 عاما) مع برشلونة، ولا يزال مستقبل النجم الأرجنتيني مع النادي الكتالوني غير معروف بعد، وميسي لم يدل بأي تصريحات عن خططه للموسم الجديد.

👽أسطورة

🎩ساحر

🐐لا يقارن

😍ممتع

⚽هو كرة القدم عيد ميلاد سعيد ميسي 🎂🎉#LaLigaSantander pic.twitter.com/CC7Dxawt83 — LaLiga (@LaLigaArab) June 24, 2021

ويظهر ميسي حاليا بشكل متألق مع الأرجنتين في بطولة كوبا أميركا في البرازيل حيث قاد منتخب التانغو للفوز بـ3 أهداف نظيفة على الإكوادور في ربع نهائي البطولة مساء أمس السبت، صنع خلالها أول هدفين وأحرز الثالث من ضربة حرة.

وقالت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية إن ميسي لا يفكر هذه الأيام إلا في شيء واحد فقط، هو الفوز ببطولة كوبا أميركا ليحقق حلم التتويج بأول لقب مهم مع منتخب بلاده.

وذكرت وسائل إعلام في برشلونة وكذلك في الأرجنتين منذ أيام أن ميسي يرغب في البقاء العامين المقبلين على الأقل مع الفريق الكتالوني، وأشارت هذه الوسائل إلى أن هذه هي رغبة أسرة ميسي أيضا، زوجته أنتونيلا وأولاده الثلاثة تياغو وماتيو وسيرو.