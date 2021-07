آخرها هفوة حارس هاييتي.. شاهد أبرز الأخطاء الفادحة التي ارتكبها حراس المرمى

خطف حارس مرمى منتخب هاييتي جوسوي دوفيرجيه الأضواء مؤخرا بعد الهفوة الفادحة التي ارتكبها أمام كندا في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن تصفيات أميركا الشمالية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد أن أخطأ في التحكم بالكرة لتدخل شباكه في لقطة طريفة اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية، إن دوفيرجيه ليس أول حارس مرمى يرتكب خطأ فادحا في مباريات بأهم المسابقات الكروية العالمية، حيث شهدت مباريات كأس العالم ودوري أبطال أوروبا وأقوى الدوريات المحلية عددا من أخطاء الحراس الفادحة التي لم تُمح من ذاكرة عشاق كرة القدم.

استمرّ مشوار حارس مرمى منتخب جمهورية أيرلندا السابق شاي غيفن مع نيوكاسل يونايتد 12 عاما قدّم فيها أفضل المستويات.

لكن خلال موسمه الأول مع الفريق، ارتكب غيفن أحد أكبر الأخطاء في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب قلة التركيز. عندما كان بصدد تمرير الكرة، كان ديون دبلن نجم كوفنتري سيتي يقف وراءه، لكنه لم ينتبه لوجوده ووضع الكرة أرضا.

سارع دبلن نحو الكرة التي كانت بعيدة نوعا ما عن غيفن واستحوذ عليها ثم سددها تجاه المرمى ليسجل هدفه الشهير عام 1997.

تلك المباراة لن تُمحى من ذاكرة الجماهير الإنجليزية لأن كرواتيا حرمت مضيفها المنتخب الإنجليزي من التأهل لبطولة أمم أوروبا 2008 على ملعب ويمبلي بسبب خطأ فادح ارتكبه حارس المرمى سكوت كارسون.

فشل كارسون في الإمساك بتسديدة نيكو كرانكيار التي ارتطمت بأرضية الملعب قبل أن تقفز أمامه وتستقر الشباك.

عُرف الكولومبي رينيه هيغيتا كحارس مرمى خارج عن المألوف، خصوصا بعد ركلة العقرب المجنونة في مباراة ودية أمام إنجلترا عام 1995، لكن هيغيتا ارتكب خطأ لا يغتفر خلال مباراة دور الـ16 في نهائيات كأس العالم إيطاليا 1990 أمام الكاميرون.

حاول الحارس المتهور والمعروف بحركاته الغريبة أن يراوغ المهاجم الكاميروني المخضرم روجيه ميلا خارج منطقة الجزاء، لكن ميلا نجح في اقتناص الكرة وسجل هدفا تاريخيا في الشباك الفارغة.

لعب الإيطالي ماسيمو تايبي 4 مباريات فقط لمانشستر يونايتد، من بينها مباراة أمام تشلسي تلقى فيها 5 أهداف كاملة، وأخرى هدفين أمام ليفربول وانتهت 3-2 لليونايتد.

لكن اللقطة الأكثر شهرة كانت في المباراة أمام ساوثهامبتون، حيث كان يونايتد يتقدم 2-1 عندما سدد مات لو تيسييه كرة بدت سهلة للغاية لكن تايبي أخطأ في التعامل معها لتمر بين ذراعيه ثم تحت قدميه وتستقر في الشباك.

لا شك في أن الحارس الفرنسي يتمتع بمسيرة رائعة، خاصة أنه فاز مع منتخب بلاده بكأس العالم عام 1998 وبطولة أمم أوروبا 2000، لكن الفترة التي قضاها مع مانشستر يونايتد لم تكن من أفضل محطاته الكروية. وفي مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد أرسنال عام 2001، ارتكب بارتيز خطأين فادحين مكّنا مواطنه تييري هنري من تسجيل هدفين دون أي عناء.

كان الأول من تمريرة خاطئة باتجاه هنري الذي سدد مباشرة في الشباك الخالية، والثاني عندما أمسك الكرة ثم أفلتها لتتهيأ أمام مهاجم أرسنال الذي لم يجد أي صعوبة في التسجيل.

كانت مباراة إنجلترا الأولى في كأس العالم 2010 تسير على ما يرام إلى أن سدد كلينت ديمبسي مهاجم فولهام وتوتنهام السابق كرة من خارج منطقة الجزاء بقدمه اليسرى سيطر عليها روب غرين، لكن بطريقة ما أفلتت الكرة من قبضته وعانقت الشباك، لتنقاد إنجلترا إلى تعادل مخيب ثم تخرج من الدور الأول من البطولة.

كانت مباراة ليفربول وإيفرتون تسير نحو التعادل، وفي الوقت بدل الضائع سدد فيرجيل فان دايك كرة عالية كانت تبدو في طريقها إلى خارج الملعب.

Two years ago today, Jordan Pickford was left flapping as Divock Origi scored a bizarre Liverpool winner against Everton 🤯 pic.twitter.com/sm6573G6jr

أخطأ حارس المنتخب الإنجليزي جوردان بيكفورد في تقدير مسارها ولم يستطع السيطرة عليها عندما سقطت باتجاه المرمى، لتتهيأ أمام المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي الذي لم يجد صعوبة في تحقيق هدف الفوز.

حصل السويدي أولوف ميلبيرغ مدافع أستون فيلا على رمية تماس قريبة من مرمى فريقه، واختار تمريرها إلى حارسه بيتر إنكلمان، لكن الفنلندي لم يستطع السيطرة عليها ومرّت تحت قدمه ثم استقرت في الشباك.

وتنص قوانين اللعبة على أنه لا يمكن تسجيل الأهداف مباشرة من رمية التماس، لكن الحكم ديفيد إليراي رأى أن إنكلمان لمس الكرة واحتسب الهدف.

من بين أخطاء الحراس الأكثر غرابة تلك التي حدثت قبل أيام، عندما مرر مدافع منتخب هاييتي كيفين لافرانسي كرة سهلة لحارس مرماه من خارج منطقة الجزاء، لكن دوفيرجيه لم يتمكّن من السيطرة عليها ومّرت بين قدميه لتفتتح كندا النتيجة دون أي عناء.

كانت ليلة مليئة بالدموع للوريس كاريوس في أهم مباراة في كرة القدم الأوروبية على مستوى الأندية، بسبب ارتكابه خطأين في العاصمة الأوكرانية كييف.

كانت المباراة متعادلة مع بداية الشوط الثاني عندما أخطأ كاريوس في تمرير الكرة بيده لتصطدم ببنزيمة وتدخل الشباك.

⚪️🏆 Gareth Bale stole the show as Madrid beat Liverpool to take home the trophy #OTD in 2018 💪#UCL | #UCLfinal pic.twitter.com/wv9ETVgFIu

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 26, 2021