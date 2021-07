تحدث النجم الهولندي فيرجيل فان دايك عن إحساسه بالعودة إلى اللعب مرة أخرى والمشاركة في المباريات رفقة فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بعد غياب دام 285 يوما عن الملاعب بسبب إصابة جسيمة تعرض لها بداية الموسم الماضي.

وشارك فان دايك (30 عاما) مع متابعيه شعوره بالمشاركة الأولى بعد غياب طويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، من خلال مقطع فيديو، يظهر مشاركته لأول مرة منذ إصابته، كبديل في المباراة الودية التي خاضها ليفربول ضد هيرتا برلين الألماني، في إطار استعداداته للموسم الجديد.

وقال المدافع الهولندي: "منذ 285 يومًا، بدأت رحلة العودة نحو اللعب، ومن الصعب التعبير عما أشعر به، لكن من المهم بالنسبة لي أن أقول إنني محظوظ لأنني حصلت على دعم العديد من الأشخاص الرائعين".

285 days ago, I started on a journey back towards playing. It’s hard to express how I am feeling, but it’s important to me that I say I feel blessed to have had the support of so many incredible people. The surgeon, my physios, coaches and staff who have been with me in my 1/2 pic.twitter.com/jdWKUHykDI

