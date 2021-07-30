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فان دايك يتحدث عن عودته إلى المباريات مع ليفربول بعد غياب لنحو موسم كامل

هذا الاشتراك العنيف من بيكفورد حارس إيفرتون تسبب في غياب فان دايك نحو موسم كامل عن ليفربول (رويترز)
هذا الاشتراك العنيف من بيكفورد حارس إيفرتون تسبب في غياب فان دايك نحو موسم كامل عن ليفربول (رويترز)
30/7/2021

تحدث النجم الهولندي فيرجيل فان دايك عن إحساسه بالعودة إلى اللعب مرة أخرى والمشاركة في المباريات رفقة فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بعد غياب دام 285 يوما عن الملاعب بسبب إصابة جسيمة تعرض لها بداية الموسم الماضي.

وشارك فان دايك (30 عاما) مع متابعيه شعوره بالمشاركة الأولى بعد غياب طويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، من خلال مقطع فيديو، يظهر مشاركته لأول مرة منذ إصابته، كبديل في المباراة الودية التي خاضها ليفربول ضد هيرتا برلين الألماني، في إطار استعداداته للموسم الجديد.

وقال المدافع الهولندي: "منذ 285 يومًا، بدأت رحلة العودة نحو اللعب، ومن الصعب التعبير عما أشعر به، لكن من المهم بالنسبة لي أن أقول إنني محظوظ لأنني حصلت على دعم العديد من الأشخاص الرائعين".

وشكر فان دايك الأطباء ومدربي وطاقم العمل الذين وقفوا بجانبه منذ اليوم الأول لإصابته، كما شكر زملاءه في الفريق لدعمهم المستمر له.

ووجه شكرا خاصا إلى الجماهير وعائلته، قائلا "شكرا للجمهور على حبه ودعمه وتشجيعه، والأهم من ذلك كله عائلتي لأنه دونهم لن أكون شيئًا، شكرا لكم جميعا".

وختم مدافع ليفربول بكلمات حماسية استعدادا للموسم الجديد: "العمل لا يتوقف الآن، لقد بدأت للتو، وسنستمر في التقدم".

من جانبه، احتفى نادي ليفربول بعودة نجمه الغائب منذ بداية الموسم الماضي، والذي تأثر دفاع الفريق سلبيا بغيابه.

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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