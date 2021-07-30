على عكس سير أحداث المباراة، تأهل المنتخب الأميركي إلى نهائي بطولة الكأس الذهبية لاتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) بعد فوز "مثير للجدل" 1-0 على نظيره القطري في الدور نصف النهائي للبطولة.

وعلى ملعب أوستن إف سي، أهدر لاعبو المنتخب القطري كل الفرص التي سنحت لهم خلال المباراة، وكانت كفيلة بتجاوز نظيرهم الأميركي صاحب الملعب ووسط جماهيره، كما لم يحتسب الحكم ضربة جزاء "واضحة" لأكرم عفيف قبل نهاية الشوط الأول، عندما قام المدافع الأميركي بدفعة في الظهر (إحدى المخالفات التي تنص عليها المادة 12 من قانون كرة القدم) بشكل واضح في الدقيقة 40، من دون أي رد فعل من الحكم أو حكم الفيديو المساعد (فار).

وفي المقابل، ترجمت أميركا إحدى هجماتها "القليلة" على مرمى العنابي قبل النهاية بعدة دقائق في الدقيقة 87 عن طريق غياسي زاردس، لتعبر للمباراة النهائية.

الدقيقة 86 .. منتخب الولايات المتحدة يتقدم 1-0 على منتخبنا الوطني عن طريق غياسي زاردس.. هل الهدف صحيح ؟!#الكأس_الذهبية #منتخبنا_في_أمريكا #منتخب_قطر#GoldCup21 pic.twitter.com/bJjMJR0KYI — قنوات الكاس (@alkasschannel) July 30, 2021

بدأت الإثارة مبكرا بهجمة قطرية في الدقيقة السابعة، أنهاها المعز علي بتصويبة قوية مرت بجوار القائم الأيمن.

الدقيقة 7 .. منتخبنا الوطني يهدر فرصة التقدم والهدف الاول عن طريق المعز علي هداف بطولة #الكاس_الذهبية #قطر_في_الكأس_الذهبية #منتخبنا_في_أمريكا #منتخب_قطر pic.twitter.com/fXDRThrbao — قنوات الكاس (@alkasschannel) July 29, 2021

وفي الدقيقة 19، أنهى خوخي بوعلام هجمة قطرية بتصويبة قوية، لكن الحارس الأميركي أنقذها هذه المرة.

وشهدت الدقيقة 21 أخطر هجمة للعنابي، عندما واجه عبد العزيز حاتم المرمى، وسدد الكرة بقوة على بعد قريب، لكن الحارس الأميركي تألق وحولها ببراعة ورد فعل مميز إلى ركلة ركنية.

واستهل المنتخب الأميركي الشوط الثاني بامتلاك الكرة، وكاد أن يسجل من انفراد بالمرمى بعد مرور 7 دقائق، لولا براعة الحارس القطري مشعل برشم في التصدي للكرة.

الدقيقة 52 | مشعل برشم حارس مرمى منتخبنا الوطني يتألق ويتصدى ببراعة لاخطر فرص منتخب امريكا #قطر_في_الكأس_الذهبية #منتخبنا_في_أمريكا #منتخب_قطر#GoldCup21 pic.twitter.com/TB95Zfpu0o — قنوات الكاس (@alkasschannel) July 30, 2021

وتكرر ارتكاب الدفاع الأميركي مخالفة ضد أكرم عفيف في الدقيقة 58، عندما عرقله (إحدى المخالفات الواردة في مادة 12) المدافع بوضوح، إلا أن الحكم الكوستاريكي لم يحتسب ضربة جزاء، وتحت ضغط من لاعبي المنتخب القطري لجأ إلى حكم الفار الغامبي بكاري غاساما وشاهد الحالة عبر الشاشة الخارجية ليقرر احتساب ركلة جزاء مستحقة.

لكن قائد العنابي حسن الهيدوس أهدر ركلة الجزاء في الدقيقة 60 بتصويبها فوق العارضة.

وتكرر تغاضي الحكم عن مخالفة ضد لاعبي قطر، لكنها لم تكن ضربة جزاء، وكانت أخطر عندما لم يحتسب الحكم ولا الفار ركلة حرة مباشرة نتيجة عرقلة أخرى واضحة من المهاجم لمدافع العنابي بيدرو في الدقيقة 87، وسجل بعدها بلحظات زاردس هدف الفوز لأميركا.

أحمد الطيب معلق المباراة: هدف منتخب أمريكا " فاول " واضح .. والله ما أقول الا الحق بعيدا عن العواطف#الكأس_الذهبية #منتخبنا_في_أمريكا #منتخب_قطر#GoldCup21 pic.twitter.com/sF5Lau6qOq — قنوات الكاس (@alkasschannel) July 30, 2021

حيث كان بيدرو شبه مستحوذ على الكرة، لكن المهاجم التحم معه بقوة وضربه بركبته في قدمه اليسرى فأسقطه أرضا لتتحول السيطرة إليه، ويمرر الكرة لزميله الذي سجل هدف الفوز "المثير للجدل" لأصحاب الملعب.

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