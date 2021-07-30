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أميركا تتأهل لنهائي بطولة الكأس الذهبية بفوز مثير للجدل على قطر

نجم قطر أكرم عفيف يسقط على الأرض نتيجة مخالفة واضحة من المدافع الأميركي ولم يحتسبها الحكم ضربة جزاء (رويترز)
نجم قطر أكرم عفيف يسقط على الأرض نتيجة مخالفة واضحة من المدافع الأميركي ولم يحتسبها الحكم ضربة جزاء (رويترز)
ناصر صادق
30/7/2021-|آخر تحديث: 30/7/202110:57 AM (مكة المكرمة)

على عكس سير أحداث المباراة، تأهل المنتخب الأميركي إلى نهائي بطولة الكأس الذهبية لاتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) بعد فوز "مثير للجدل" 1-0 على نظيره القطري في الدور نصف النهائي للبطولة.

وعلى ملعب أوستن إف سي، أهدر لاعبو المنتخب القطري كل الفرص التي سنحت لهم خلال المباراة، وكانت كفيلة بتجاوز نظيرهم الأميركي صاحب الملعب ووسط جماهيره، كما لم يحتسب الحكم ضربة جزاء "واضحة" لأكرم عفيف قبل نهاية الشوط الأول، عندما قام المدافع الأميركي بدفعة في الظهر (إحدى المخالفات التي تنص عليها المادة 12 من قانون كرة القدم) بشكل واضح في الدقيقة 40، من دون أي رد فعل من الحكم أو حكم الفيديو المساعد (فار).

وفي المقابل، ترجمت أميركا إحدى هجماتها "القليلة" على مرمى العنابي قبل النهاية بعدة دقائق في الدقيقة 87 عن طريق غياسي زاردس، لتعبر للمباراة النهائية.

بدأت الإثارة مبكرا بهجمة قطرية في الدقيقة السابعة، أنهاها المعز علي بتصويبة قوية مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 19، أنهى خوخي بوعلام هجمة قطرية بتصويبة قوية، لكن الحارس الأميركي أنقذها هذه المرة.

وشهدت الدقيقة 21 أخطر هجمة للعنابي، عندما واجه عبد العزيز حاتم المرمى، وسدد الكرة بقوة على بعد قريب، لكن الحارس الأميركي تألق وحولها ببراعة ورد فعل مميز إلى ركلة ركنية.

واستهل المنتخب الأميركي الشوط الثاني بامتلاك الكرة، وكاد أن يسجل من انفراد بالمرمى بعد مرور 7 دقائق، لولا براعة الحارس القطري مشعل برشم في التصدي للكرة.

وتكرر ارتكاب الدفاع الأميركي مخالفة ضد أكرم عفيف في الدقيقة 58، عندما عرقله (إحدى المخالفات الواردة في مادة 12) المدافع بوضوح، إلا أن الحكم الكوستاريكي لم يحتسب ضربة جزاء، وتحت ضغط من لاعبي المنتخب القطري لجأ إلى حكم الفار الغامبي بكاري غاساما وشاهد الحالة عبر الشاشة الخارجية ليقرر احتساب ركلة جزاء مستحقة.

لكن قائد العنابي حسن الهيدوس أهدر ركلة الجزاء في الدقيقة 60 بتصويبها فوق العارضة.

وتكرر تغاضي الحكم عن مخالفة ضد لاعبي قطر، لكنها لم تكن ضربة جزاء، وكانت أخطر عندما لم يحتسب الحكم ولا الفار ركلة حرة مباشرة نتيجة عرقلة أخرى واضحة من المهاجم لمدافع العنابي بيدرو في الدقيقة 87، وسجل بعدها بلحظات زاردس هدف الفوز لأميركا.

حيث كان بيدرو شبه مستحوذ على الكرة، لكن المهاجم التحم معه بقوة وضربه بركبته في قدمه اليسرى فأسقطه أرضا لتتحول السيطرة إليه، ويمرر الكرة لزميله الذي سجل هدف الفوز "المثير للجدل" لأصحاب الملعب.

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  • حكم دولي سابق

المصدر : الجزيرة

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