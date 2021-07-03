شارك نادي ريال مدريد الإسباني عشاقه ومتابعيه مقطعا مصورا جديدا يظهر آخر التطورات وسير الأعمال في عملية تجديد وتطوير ملعب سانتياغو برنابيو الجديد، المعقل التاريخي للملكي.

ونشر الحساب الرسمي لريال مدريد على موقع إنستغرام -اليوم السبت- مقطع فيديو يظهر آخر ما توصلت إليه أعمال الترميم في الملعب، معلقا عليه "يوم آخر أقرب"، كما كان قد نشر على حسابه بموقع يوتيوب -أول أمس الخميس- مقطعا آخر أكثر توضيحا لما وصل إليه العمل.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية -الأربعاء الماضي- فإن سانتياغو برنابيو سيكون جاهزا لاحتضان المباريات مرة أخرى بداية من 12 سبتمبر/أيلول المقبل، مشيرة إلى أن ريال مدريد تقدم بطلب إلى رابطة الدوري الإسباني للسماح له بخوض أول 3 مباريات في الليغا خارج ملعبه بصورة استثنائية لحين تجهيز ملعبه، وتم قبوله.

يذكر أن ريال مدريد بدأ أعمال الترميم في الملعب منذ عام 2019، وكان من المخطط استمرارها إلى أكتوبر/تشرين الأول 2022 لافتتاح البرنابيو بحلته الجديدة، إلا أن تسارع وتيرة العمل فيه قد يقدم من الموعد المخطط له سابقا، ويتم افتتاحه في الموسم الجديد 2021-2022.