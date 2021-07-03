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البرازيل تصمد أمام ضغط تشيلي وتتأهل لنصف نهائي كوبا أميركا وفيدال يصف الحكم بالمهرج

احتفال نيمار المعتاد بأهداف البرازيل في كوبا اميركا (رويترز)
احتفال نيمار المعتاد بأهداف البرازيل في كوبا اميركا (رويترز)
3/7/2021-|آخر تحديث: 3/7/202111:43 AM (مكة المكرمة)

صمدت البرازيل بعد طرد غابرييل جيسوس لتفوز 1-0 على تشيلي وتصعد إلى قبل نهائي بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، فيما ألقى نجم تشيلي أرتورو فيدال باللوم على الحكم، في خسارة فريقه ووصفه "بالمهرج" الذي "يعتقد أنه نجم العرض".

وتلعب البرازيل البلد المضيف ضد بيرو -التي فازت بركلات الترجيح على باراغواي- في الدور قبل النهائي بملعب نيلتون سانتوس يوم الاثنين المقبل.

وتستكمل مباريات دور الثمانية اليوم السبت حيث تلعب الأرجنتين ضد الإكوادور وأوروغواي ضد كولومبيا.

وتستكمل مباريات دور الثمانية اليوم السبت؛ حيث تلعب الأرجنتين ضد الإكوادور وأوروغواي ضد كولومبيا.

وكانت مواجهة متكافئة على الرغم من احتلال البرازيل -التي لم تخسر آخر 11 مباراة- صدارة المجموعة الثانية واكتفاء تشيلي بالمركز الرابع في المجموعة الأولى وتعادلهما 1-1 في 4 من آخر 6 مباريات.

وبعد شوط أول بدون أهداف دبت الحياة في المباراة بعد الاستراحة مباشرة؛ حيث تبادل البديل لوكاس باكيتا تمرير الكرة مع نيمار، ثم حافظ عليها رغم تدخل جاري ميديل، ليسدد في المرمى من مدى قريب.

وبعد ذلك بأقل من دقيقتين أخذت المباراة منعطفا آخر بعد طرد غابرييل جيسوس الذي رفع قدمه في وجه يوجينيو مينا.

وأجبرت تشيلي منافستها على التراجع للدفاع لأغلب فترات الشوط الثاني، لكن بطلة 2015 و2016 فشلت في إدراك التعادل.

وردت العارضة ضربة رأس من بن بريرتون لاعب تشيلي الذي شارك بدلا من أليكسيس سانشيز في بداية الشوط الثاني، كما أنقذ إيدرسون حارس البرازيل فرصتين.

فيدال يصف الحكم "بالمهرج"

وبعد المباراة، ألقى أرتورو فيدال باللوم على الحكم الأرجنتيني باتريسو هيرنان لوستو في خروج منتخب بلاده تشيلي من كوبا أميركا أمام البرازيل ووصفه "بالمهرج" الذي "يعتقد أنه نجم العرض".

وكانت البرازيل متقدمة بهدف لوكاس باكيتا بداية الشوط الثاني وانطلقت تشيلي بحثا عن التعادل، لكن آمالها انتهت أمام فريق عرف كيف يهدر الوقت.

وقال فيدال "نشعر بحزن كبير وكنا نستحق المزيد. في مباراة مثل هذه نحن بحاجة إلى حكم عادل ولا يريد أن يكون مهرجا. افتقرنا لهدف. لو هناك حكم لا يجعلك تلعب ويوقف المباراة طيلة الوقت ويعتقد أنه نجم العرض تصبح الأمور صعبة جدا".

وأضاف "لكننا خسرنا أمام الفريق المرشح والذي يلعب على أرضه. على الأقل سنرحل برؤوس مرفوعة".

وقال البرازيلي نيمار -الذي قدم أداء قويا آخر مع حاملة اللقب- إنه يعذر غابرييل جيسوس، مشيرا إلى أنه أخطأ في تقدير الكرة ولم يكن متعمدا.

وتابع "جيسوس كان سيئ الحظ. عينه كانت على الكرة وليس اللاعب ومع الأسف طُرد".

وكال نيمار المديح لتأقلم فريقه مع الضغط غير المعتاد.

 

وأضاف "كل يوم يمر نواجه اختبارات تجعلنا أكثر قوة وأثبتنا أننا نستطيع اللعب في كل الظروف. تشيلي فريق جيد وتملك لاعبين رائعين ومن الصعب اللعب بنقص عددي. الكل يستحق الإشادة، الدفاع وخط الوسط والهجوم".

وتابع نيمار "نجحنا في مواجهة أمر يحدث بشكل نادر لهذا الفريق. كان اختبارا صعبا لنا. كنا نعلم أننا نخوض مباراة صعبة، لكن المهم أننا فزنا وبلغنا الدور قبل النهائي".

 

المصدر : رويترز

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