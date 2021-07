ربما كانت جماهير إيطاليا هي الوحيدة التي تتمنى عدم اللجوء إلى وقت إضافي خلال فوز فريقها 2-1 على بلجيكا في مواجهة مثيرة بالدور ربع النهائي لبطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) أمس الجمعة.

وربما كان فوز إسبانيا على كرواتيا، وسويسرا على فرنسا، بركلات الترجيح في ثمن النهائي أكثر إثارة، لكن المواجهة بين إيطاليا وبلجيكا في ميونخ جاءت مثالية من كل الجوانب.

وبدت المباراة كأنها نزال بين اثنين من الملاكمين الكبار، فقدمت إيطاليا وبلجيكا كل ما لديهما من سرعة وحيوية ومهارة فردية وخطط.

وكال هداف ألمانيا السابق يورغن كلينسمان المديح للأداء الرائع من إيطاليا التي أجبرت المنتخب البلجيكي على الدفاع رغم اعتياده السيطرة الهجومية أمام منافسيه.

